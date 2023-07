Purnia News: किराये के मकान में फंदे से झूलता मिला व्यवसायी का शव, रुपयों के लेन-देन में आत्महत्या की आशंका

पूर्णिया में शुक्रवार को पुलिस ने किराये के मकान से मधेपुरा निवासी एक मक्का व्यापारी का शव फंदे से झूलता हुआ बरामद किया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सरदार टोला की है। मृतक विकास कुमार साह मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित सरौनी गांव निवासी सुनील प्रसाद साह का पुत्र था। रुपयों के लेन-देन को लेकर वह काफी तनाव में था।

किराये के मकान में फंदे से झूलता मिला मधेपुरा के मक्का व्यवसायी का शव

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मधेपुरा निवासी एक मक्का व्यापारी का शव शुक्रवार को पुलिस ने किराये के मकान से फंदे से झूलता हुआ बरामद किया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सरदार टोला की है। मृतक विकास कुमार साह (30 वर्ष) मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित सरौनी गांव निवासी सुनील प्रसाद साह का पुत्र था। वह गत दस वर्षों से गुलाबबाग में मक्का की खरीद बिक्री करता था और पिछले तीन साल से सरदार टोला निवासी कांता महतो के मकान में किराये पर रहता था। स्वजन के मुताबिक विकास बाजार में लाखों रुपये फंस जाने से परेशान था। मकान मालिक कांता महतो ने बताया कि रोजाना की तरह युवक गुरुवार की रात कमरे में सो रहा था। सुबह में देर तक जब विकास नहीं जगा तो आखिर में उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर खिड़की से झांका तो विकास फंदे से लटक रहा था। मकान मालिक ने तत्काल इसकी सूचना उनके स्वजन को दी। मृतक विकास कुमार साह के पिता सुनील प्रसाद साह ने बताया कि विकास का बाजार में लाखों रुपया फंसा हुआ था और व्यापारी लेन-देन के रुपये को लेकर लगातार दबाब बना रहा था। इस कारण विकास काफी तनाव में था। शुक्रवार की सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। फंदे से लटका युवक का शव मिला है। पुलिस शव का अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Aditi Choudhary