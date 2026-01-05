हवा-हवाई साबित हुई प्रशासन की सख्ती, पूर्णिया में 7 दिनों में फेल हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान
पूर्णिया के भवानीपुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान महज सात दिनों में विफल हो गया। बस स्टैंड के पास हटाई गई अवैध कब्जे वाली जमीन पर अतिक्रमणकारिय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भवानीपुर (पूर्णिया)। प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में महज औपचारिकता बनकर रह गया है।
बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे हटाया गया अवैध अतिक्रमण सात दिन भी नहीं टिका और अतिक्रमणकारियों ने दोबारा उसी स्थान पर कब्जा जमा लिया।
इतना ही नहीं, खाली कराई गई सरकारी जमीन पर अवैध रूप से होटल भी खोल दिया गया है। भवानीपुर बस स्टैंड स्थित मुख्य चौराहे पर दोबारा हुए अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आए दिन जाम की स्थिति बन रही है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। बीते सप्ताह धमदाहा के एसडीएम अनुपम एवं एसडीपीओ संदीप गोल्डी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर भवानीपुर बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया था। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ढांचों को तोड़कर स्थान खाली कराया गया था।
हालांकि, प्रशासनिक कार्रवाई के महज एक सप्ताह बाद ही अतिक्रमणकारियों ने दोबारा कब्जा कर लिया, जिससे नगर पंचायत और प्रखंड प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी निगरानी और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक अतिक्रमण हटाने की सारी कवायद बेअसर साबित होती रहेगी।
इस संबंध में भवानीपुर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी ने बताया कि मामले को लेकर भवानीपुर थाना को पत्राचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष से अवैध अतिक्रमण हटाने और उस पर सतत निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है।
