हवा-हवाई साबित हुई प्रशासन की सख्ती, पूर्णिया में 7 दिनों में फेल हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान

संवाद सूत्र, भवानीपुर (पूर्णिया)। प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में महज औपचारिकता बनकर रह गया है। बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे हटाया गया अवैध अतिक्रमण सात दिन भी नहीं टिका और अतिक्रमणकारियों ने दोबारा उसी स्थान पर कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, खाली कराई गई सरकारी जमीन पर अवैध रूप से होटल भी खोल दिया गया है। भवानीपुर बस स्टैंड स्थित मुख्य चौराहे पर दोबारा हुए अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आए दिन जाम की स्थिति बन रही है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। बीते सप्ताह धमदाहा के एसडीएम अनुपम एवं एसडीपीओ संदीप गोल्डी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर भवानीपुर बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया था। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ढांचों को तोड़कर स्थान खाली कराया गया था।