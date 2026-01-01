सावधान...! Happy New Year भाई, कैसे हैं आप... और आपका Bank Account हो जाएगा खाली

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। नव वर्ष के आगमन पर एक-दूसरे को हैप्पी न्यू संदेश भेजना आम बात है। लोग इस बहाने एक-दूसरे को याद भी करते हैं और फिर नये वर्ष के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। अब इस चलन व खुशी पर साइबर ठगों की नजर भी टिक गई है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो हैप्पी न्यू ईयर के संदेश के बहाने साइबर ठग आपको बड़ी चपत लगा सकते हैं और आपके बैंक खातों को भी खाली कर सकते हैं।

पुलिस ने लोगों को कर रहा जागरुक, ए.पी.के फाइल वाले संदेश से है खतरा पूर्णिया पुलिस ने इसको लेकर लोगों को अगाह भी किया है। साइबर थाना पुलिस ने इस बात की आशंका जतायी है कि पहली जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह-तरह के एपीके फाइल वाले डिजाइनर हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेज साइबर बदमाश ठगी कर सकते हैं। साइबर पुलिस ने यह संदेश इंटरनेट मीडिया पर भी प्रचारित करना शुरू किया है, ताकि लोग इसको लेकर सतर्क रहें।

साइबर थाना पुलिस ने अगाह किया है कि यदि आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार का लिंक या एपीके फाइल वाला कोई संदेश आता है तो आप कभी भी उस लिंक या एनपीके फाइल वाले संदेश को क्लिक या डाउनलोड नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो साइबर ठग पलक झपकते आपको बड़ी चपत लगा सकता है।

नव वर्ष के संदेश का लिंक भेज बना कर सकते हैं ठगी जागरण संवाददाता, सहरसा। नए साल के मौके पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। लोग अपने सगे संबंधी एवं परिचितों को व्हाट्सएप, मेल, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। बधाई के दौर का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए साल के बधाइयों के मैसेज आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। साइबर ठग आपको मैसेज भेजने के नाम पर ऐसी फाइल भेजते हैं कि जिसे खोलते ही आपके साथ डिजिटल ठगी हो सकती है।



लोगों के व्हाट्सएप और मैसेज को लेकर रहना पड़ेगा सतर्क असल में जिस टेक्नोलॉजी को लोग एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठगों ने भी इसे अपना हथियार बना लिया है। नए साल के संदेश को लेकर साइबर ठग काफी एक्टिव हो गए हैं। आपके व्हाट्सएप पर किसी न किसी बहाने एपीके फाइल का मैसेज या कोई लिंक भेज सकते हैं और आप उसे डाउनलोड कराने का प्रयास करेंगे। एक बार आपने डाउनलोड करने उस फाइल पर टच कर दिया तो चंद सेकेंड्स में आपका फोन हैक हो जाता है। ठग आपके बैंक अकाउंट से आपकी मेहनत की कमाई उड़ा लेते हैं। साइबर ठगों का यह खेल लगातार जारी है। ठग किसी न किसी बहाने पर लोगों को अपना शिकार बनाने का मौका खोजते हैं। इसलिए नव वर्ष के मौके पर बधाई संदेश या अन्य मैसेज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।