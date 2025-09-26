Bihar Politics: 'अगर बिहार में NDA की सरकार बनी तो...', ओवैसी ने कह दी नीतीश कुमार को चुभने वाली बात!

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में तेजस्वी नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। ओवैसी ने जनता से मजलिस को समर्थन देने की अपील की ताकि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। उन्होंने विधायकों के पार्टी छोड़ने को धोखा बताया और तेजस्वी द्वारा गठबंधन प्रस्ताव ठुकराने पर भी निशाना साधा।

जागरण टीम, पूर्णिया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को पूर्णिया जिले के पूर्वी हिस्से में कई प्रखंडों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अमौर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला प्रांगण में ओवैसी ने कहा कि जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए और हक तथा इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस का समर्थन करना चाहिए।

ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर न तो भाजपा और न ही अन्य राजनीतिक दल गंभीर हैं। ये दल केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने हाल ही में चार विधायकों के पार्टी छोड़ने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह जनता के साथ धोखा है।

ओवैसी ने कहा, हमारे चार विधायक आपसे छीने गए हैं, लेकिन इस बार जनता डबल समर्थन देकर मजलिस को मजबूत बनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पार्टी को सहयोग दें, ताकि सीमांचल की आवाज मजबूती से विधानसभा और संसद तक पहुंच सके।

ओवैसी ने दावा किया कि एआईएमआईएम ही सीमांचल की उम्मीदों और सपनों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ढांचा मजबूत करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक अख्तरूल इमान के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अमौर विधानसभा क्षेत्र को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सरवेली पुल और खारी पुल के निर्माण का जिक्र किया, जो पिछले दस वर्षों से बाधित थे।

ओवैसी ने कहा कि केवल पांच वर्षों में 800 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस अवसर पर विधायक वारीश पैठान, अख्तरूल इमान, विधायक माजीद और गुलाम सरवर भी उपस्थित थे।

बैसा में ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के ऑफर को तेजस्वी यादव ने ठुकराया है, जिससे महागठबंधन को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उनके विधायकों को खरीद लिया, उसी को गठबंधन के लिए पत्र लिखना दिल पर पत्थर रखकर किया गया था। इसके बावजूद वे केवल छह सीटें चाहते थे।