    Bihar Politics: 'फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, ऐसा नहीं चलेगा'; बेगूसराय में बोले तेजस्वी यादव

    By Keshavk kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:03 PM (IST)

    बेगूसराय में महागठबंधन की सभाओं में तेजस्वी यादव ने जनता से समर्थन मांगा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार के मुद्दे उठाए। तेजस्वी ने कई वादे किए जिनमें रोजगार मुफ्त बिजली और पेंशन शामिल हैं। उन्होंने जनता से सरकार बदलने और महागठबंधन को मौका देने की अपील की।

    'फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, ऐसा नहीं चलेगा'; बेगूसराय में बोले तेजस्वी यादव

    जागरण टीम, बेगूसराय। मंझौल, मटिहानी एवं बछवाड़ा में शुक्रवार को महागठबंधन की ओर से आयोजित सभाओं में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अगले विधानसभा चुनाव में पूर्ण समर्थन देने की अपील की। तेजस्वी ने वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री गुजरात में लगाई जाएगी और विजय बिहार में चाहिए।

    मंझौल के शताब्दी मैदान में आयोजित सभा में तेजस्वी ने बलिदानी नित्यानंद साह एवं अमरेश की प्रतिमाओं का अनावरण किया, जबकि बछवाड़ा में दिवंगत विधायक उत्तम कुमार यादव की जन्मस्थली अरवा गांव में उनकी मूर्ति का अनावरण पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं, मटिहानी में पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो ने कार्यक्रम के दौरान सोना का मुकुट पहनाकर तेजस्वी का स्वागत किया।

    तेजस्वी यादव ने कहा कि दौड़ते-दौड़ते गरीब परेशान हो जाता है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं होता। उल्टे गरीबों को शराबबंदी के नाम पर पीटा जाता है और जेल भेजा जाता है। युवा रोजगार मांगेगा, तो लाठी मिलती है। जनता न्याय मांगेगी, तो लाठी, भ्रष्टाचार की शिकायत करेगी, तब लाठी। अपराधियों पर प्राथमिकी करेगी, तब लाठी मिलती है। कहीं कोई गरीबों को पूछने वाला नहीं है। यह सरकार केवल चंद लोगों की सरकार है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

    मटिहानी में उन्होंने 2020 में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे का जिक्र करते हुए बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई-बहिन मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 1,500 रुपये पेंशन लागू होगी। सभा को प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, डॉ. तनवीर हसन, पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम, पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने की।

    वहीं, बछवाड़ा में तेजस्वी ने भीड़ से संवाद किया। पूछा सरकार बदलनी है या नहीं, एक मौका तेजस्वी को मिलेगा या नहीं। कहा, तेजस्वी को जब मौका मिलेगा तो ऐसा कोई युवा नहीं होगा इसके पास डिग्री रहने पर उसे बेरोजगार रहने दिया जाएगा। माई बहिन मान योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। लोगों से दोनों हाथ उठाकर समर्थन दिया। मोदी जी से बिहार की जनता पूछती है कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए बिहार से, क्या यह संभव है।

    इस अवसर पर युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह दिवंगत विधायक उत्तम कुमार यादव के पुत्र कुमार रुपेश यादव, पूर्व विधायक सह सीपीआइ जिला मंत्री अवधेश कुमार राय, राजद प्रखंड सचिव सह मुखिया उदय कुमार राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए।