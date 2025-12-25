Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 सालों बाद जेब्रा का जन्म, CM नीतीश ने दिया बेहद खास नाम

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 साल बाद जेब्रा का जन्म हुआ है। इस खबर से उद्यान में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेब्रा के बच्च ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां 17 वर्षों बाद जन्मे जेब्रा शिशु को देखा और उसका नाम 'समृद्धि' रखा। उन्होंने कहा कि जेब्रा के बच्चे का जन्म होना राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों का फल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन्य जीवों का देखभाल अच्छे ढंग से करें। उनकी सुविधाओं का ठीक से ख्याल रखें।

    भ्रमण के दौरान संजय गांधी जैविक उद्यान में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए उनका हालचाल जाना।

    मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों तथा पक्षियों को देखा और उनके स्वास्थ्य-सुविधाओं, कार्यकलापों तथा पर्यावरण संरक्षण की जानकारी ली। संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़ी संख्या में कराए गए पौधरोपण पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की।

    यहां भ्रमण करनेवाले बच्चों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्कूली छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक भ्रमण कराएं, ताकि वे वन्य जीवों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। यहां ट्वाय ट्रेन जल्द से जल्द शुरू कराने का उन्होंने निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान के बेहतर विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, उस पर तेजी से कार्य करें।

    संजय गांधी जैविक उद्यान में सुबह घूमने आने वाले लोगों के लिए नया रास्ता बनाया गया है। गैंडा, घड़ियाल तथा जिराफ के बच्चों के जन्म के समय से ही ध्यान रखने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गयी हैं। हाल में ही राज्य कैबिनेट से पटना जू के बेहतर प्रबंधन के लिए सोसायटी का भी गठन किया गया है।

    भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम व संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक हेमंत पाटिल सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।