    बिहार में मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग टूटते ही पुलिस ने किया लाठीचार्ज

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    पटना में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। पुलिस ने उन्हें राजापुर पुल पर रोका जहाँ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जिसके कारण कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए।

    पटना में युवा कांग्रेस वर्करों पर लाठी चार्ज

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजापुर पुल पर रोका। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने युवा कांग्रेस पर लाठीचार्ज  कर दिया। सड़क पर सभी लेट गए। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटकर कंट्रोल वाहन में बैठाया।

    राजधानी में होनेवाली कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक से एक दिन पहले मंगलवार को युवा कांग्र्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने सदाकत आश्रम से निकले प्रदर्शनकारियों को राजापुर पुल के समीप बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

    पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वोट चोरी, जमीन चोरी आदि के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी डा. शकील अहमद खान और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव गरीब दास के नेतृत्व में घेराव मार्च पार्टी कार्यालय से निकला।

    रास्ते भर चुनाव में धांधली, भागलपुर में जमीन आवंटन आदि के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाजी करते चलते रहे। राजापुर पुल के समीप पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। वे बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उन्हें रास्ते से हटाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई अन्य को हिरासत में लिया, लेकिन वहां अन्य प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ने लगे। किसी तरह उन्हें हटाकर अन्य नेताओं को पुलिस अपने साथ ले गई।