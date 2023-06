रत्नेश सदा: रिक्शा चालक रह चुके नीतीश के ये नए मंत्री कैसे काटेंगे मांझी का दलित वोट?

पटना, जागरण संवाददाता। Ratnesh Sada: जदयू विधायक रत्नेश सदा नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने शुक्रवार को राजभवन के दरबार हॉल में रत्नेश सदा को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने HAM प्रमुख जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया है। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने मांझी के दलित वोट काटने के लिए रत्नेश सदा को सरकार में शामिल किया है।

#WATCH | Patna, Bihar: Ratnesh Sada, Janata Dal (United) MLA from Sonbarsa Assembly constituency takes oath at Raj Bhavan as the minister replacing Hindustani Awam Morcha- Secular (HAM-S) president Santosh Kumar Suman, who resigned on 13th June. pic.twitter.com/vzPmwOfWjc