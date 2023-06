मांझी को लेकर नीतीश का पहला बयान, बोले- अच्छा हुआ... मीटिंग में रहते थे; BJP को खबर देते थे

जागरण संवाददाता, पटना। जीतनराम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे भाजपा से मिले हुए थे। अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें भाजपा तक पहुंचा देते।

मांझी के भाजपा के करीब जाने की जानकारी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्‍होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जदयू में विलय करने या अलग होने की पेशकश की थी। मांझी ने अलग होने का फैसला किया।

बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही बिहार की सियासत में घमासान मच गया था।

#WATCH | I resigned and made him (Jitan Ram Manjhi) the CM, everyone knows what he says now. Everyone knew that he was meeting BJP people and then used to come to us also. When I asked them (Jitan Ram Manjhi and Santosh Kumar Suman) to either merge their party with us or… pic.twitter.com/8J1Ud075W8