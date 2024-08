Right Age of Marriage: किस उम्र में कर लेनी चाहिए शादी? बांझपन की बढ़ती समस्या के बाद उठ रहे सवाल

जागरण संवाददाता, पटना। right age to get married boy and girl: युवक-युवतियों की आजकल देर से शादी बांझपन का एक बड़ा कारण बन रही है। भारतीय परिवेश में अगर शादी 25 से 30 वर्ष के बीच कर दी जाए तो प्रजनन के दृष्टि से बेहतर माना जाता है। 35 वर्ष के बाद युवक-युवतियों की शादी बांझपन की समस्या पैदा कर रही है।

ये बातें शनिवार को इंडियन फर्टीलिटी सोसायटी की बिहार शाखा की ओर से आयोजित कार्यशाला में आये विशेषज्ञ डा.सतीश कुमार अडिगा ने कहीं। उन्होंने कहा कि मोटापा भी बांझपन का एक बड़ा कारण बनते जा रहा है। ऐसे में युवक-युवतियों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।