    Bihar Politics: वीआईपी के 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के छह प्रत्याशियों ने पहले चरण के लिए नामांकन किया, लेकिन मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वीआईपी मजबूती से चुनाव में उतरेगी और गरीबों, दलितों की आवाज उठाएगी।

    मुकेश सहनी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के छह प्रत्याशियों ने प्रथम चरण की सीटों पर नामांकन किया। उम्मीदवारों ने नामांकन भरने के बाद अपनी-अपनी जीत का दावा किया है। हालांकि सीटों को लेकर नाराज चल रहे मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।

    पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के अनुसा औराई से भोगेन्द्र सहनी को पार्टी ने सिंबल दिया है। जिन्होंने आज अपना नामांकन कर दिया। बरुराज से राकेश कुमार और गौराबौराम से संतोष सहनी ने अपना-अपना पर्चा दाखिल किया।

    इसके अलावा दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।

    देव ज्योति ने कहा कि वीआइपी इस चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। हमारी पार्टी शुरू से गरीब, दलित, शोषित, पीडि़त की आवाज उठाती रही है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में बिहार की जनता सरकार के बदलाव के लिए वोट करेगी।

    महागठबंधन में मुकेश सहनी की दाल इस बार बहुत गली नहीं। उम्मीद थी कि उन्हें इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। परंतु 2020 के चुनाव की भांति ही सहनी महागठबंधन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जिसके बाद सहनी ने तेवर तल्ख किए तो गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक उन्हें मनाने का खेल चला।

    हालांकि, शुक्रवार को एक बजते-बजते यह खबर आ गई कि सहनी को डेढ़ दर्जन सीटें मिल रही है। कुछ और सीटों पर जल्द निर्णय होगा। इसके बाद मुकेश सहनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं।

    इन सीटों के मिलने का भी है पार्टी का दावा

    केसरिया, कटिहार, लौरिया, सिकटी, निर्मली, औराई, बिहपुर, गोपलपुर