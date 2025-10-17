Patna Vigilance Raid: इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Language
    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    पटना में निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजीव कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। छापे में नकदी, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और एक कार बरामद हुई। इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसकी जांच निगरानी ब्यूरो कर रही है।

    इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

    राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में निगरानी ब्यूरो ने शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के पटना के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।

    छापामारी के दौरान निगरानी की टीम ने आरोपित इंजीनियर के ठिकानों से 7.56 लाख नकद के अलावा विभिन्न बैंकों की पांच पासबुक, जमीन में निवेश के 10 डीड के अलावा एक टाटा नेक्सन कार बरामद की है।

    निगरानी ब्यूरो की नजर अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार पर लंबे समय से थी। इनके बारे में यह जानकारी सामने आई थी कि इन्होंने पद का दुरुपयोग कर एक करोड़ 12 लाख 58 हजार रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। जो इंजीनियर के आय के कुल स्रोत से 44.38 प्रतिशत अधिक है।

    जानकारी मिलने के बाद निगरानी ने इंजीनियर पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कोर्ट से तलाशी की अनुमति मांगी।

    इसके बाद शुक्रवार को निगरानी की टीम ने पटना में दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापामारी के दौरान इंजीनियर संजीव के ठिकानों से साढ़े सात लाख से अधिक नकद, विभिन्न बैंकों की पांच पासबुक, 10 जमीन के मूल डीड, विभिन्न म्युचुअल फंड, शेयर में निवेश के दस्तावेज, पीएनबी की कंकड़बाग शाखा में एक लाकर के अलावा एक टाटा नेक्सन कार बरामद की है।

    निगरानी बरामद दस्तावेज और कागजातों की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक छापामारी जारी थी।