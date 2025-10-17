Patna Vigilance Raid: इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में निगरानी ब्यूरो ने शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के पटना के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।

छापामारी के दौरान निगरानी की टीम ने आरोपित इंजीनियर के ठिकानों से 7.56 लाख नकद के अलावा विभिन्न बैंकों की पांच पासबुक, जमीन में निवेश के 10 डीड के अलावा एक टाटा नेक्सन कार बरामद की है।

निगरानी ब्यूरो की नजर अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार पर लंबे समय से थी। इनके बारे में यह जानकारी सामने आई थी कि इन्होंने पद का दुरुपयोग कर एक करोड़ 12 लाख 58 हजार रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। जो इंजीनियर के आय के कुल स्रोत से 44.38 प्रतिशत अधिक है।