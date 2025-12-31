Language
    RLM: उपेंद्र कुशवाहा के 3 MLA एक साथ; NDA की मजबूती और एकजुटता का संदेश क‍िसके लिए संकेत?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के तीन नाराज विधायकों - रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह - की एक साथ तस्वीर वायरल हुई है। रा ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरएलएम विधायक आलोक स‍िंह, रामेश्‍वर महतो व माधव आनंद। सोशल मीडिया

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के नाराज बताए जा रहे तीन विधायकों की एक तस्‍वीर वायरल हो रही है। 

    बाजपट्टी विधायक रामेश्‍वर महतो ने अपने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर यह तस्‍वीर साझा की है। इसमें वे मधुबनी विधायक माधव आनंद व दिनारा आलोक सिंह के साथ दिख रहे हैं। 

    तस्‍वीर के साथ विधायक ने लिखा है-हम सब एकजुट हैं। आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्‍प के साथ हम साथ-साथ हैं। जय एनडीए। बताया जाता है कि यह तस्‍वीर दिल्‍ली स्‍थ‍ित माधव आनंद के आवास की है। 

    सोशल मीडिया पर व‍िधायक ने साझा की तस्‍वीर 

    समझा जा रहा है क‍ि यह तस्‍वीर उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक संकेत की तरह है। नए साल में यह एकजुटता क्‍या गुल खिलाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। 

    बता दें कि रामेश्‍वर महतो ने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई थी। कुछ ऐसी ही शिकायत माधव आनंद की भी थे। 

    नाराजगी का मतलब पार्टी छोड़ना नहीं 

    हालांकि रामेश्‍वर महतो ने स्‍पष्‍ट किया था कि नाराजगी का मतलब यह नहीं कि पार्टी छोड़ देंगे। हम आरएलएम में बने हुए हैं। 

    अपने नेता के समक्ष नाराजगी जताना लोकतांत्र‍िक तरीका है। उन्‍होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को भूल सुधार करना चाहिए। 

    मामला तब सियासी चर्चा का विषय बन गया था जब BJP के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नित‍िन नवीन के साथ तीनों विधायकों की तस्‍वीरें सामने आईं थीं। 

    उस समय इन नेताओं ने उनसे व्‍यक्‍त‍िगत संबंध का हवाला दिया था। हालांक‍ि यह भी कहा था कि वे अपने नेता से नाराज हैं। 

    इस बाबत उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कहने से बचते नजर आए थे। बाद में उन्‍होंने मीडिया को संयम बरतने की नसीहत दी थी। 