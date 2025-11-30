Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा ने लिया बड़ा फैसला, रालोमो की प्रदेश से जिला तक सभी इकाई को किया भंग

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई, सभी जिला इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यहां हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। संगठन में नई ऊर्जा और नई संरचना को आकार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता फजल इमाम मल्लिक ने बताया कि फिलहाल संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पांच सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति की जिम्मेदारी पार्टी के सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन से लेकर अंतरिम संगठनात्मक प्रबंधन तक रहेगी। समिति का संयोजक मदन चौधरी को बनाया गया है। सुभाष चंद्रवंशी, प्रशांत पंकज, हिमांशु पटेल और आरके सिन्हा को सदस्य नामित किया गया है।