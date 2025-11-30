Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा ने लिया बड़ा फैसला, रालोमो की प्रदेश से जिला तक सभी इकाई को किया भंग

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। रालोमो नेतृत्व का मानना है कि इस कदम से पार्टी को मजबूती मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    उपेंद्र कुशवाहा ने लिया बड़ा फैसला। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई, सभी जिला इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

    यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यहां हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। संगठन में नई ऊर्जा और नई संरचना को आकार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता फजल इमाम मल्लिक ने बताया कि फिलहाल संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पांच सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है।

    समिति की जिम्मेदारी पार्टी के सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के संचालन से लेकर अंतरिम संगठनात्मक प्रबंधन तक रहेगी। समिति का संयोजक मदन चौधरी को बनाया गया है। सुभाष चंद्रवंशी, प्रशांत पंकज, हिमांशु पटेल और आरके सिन्हा को सदस्य नामित किया गया है।

    संचालन समिति नई संगठनात्मक संरचना के गठन तक पार्टी की कमान संभालेगी और प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक नई टीम के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।

    रालोमो नेतृत्व का मानना है कि ताजा कदम से संगठन में नई सक्रियता आएगी, साथ ही आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए पार्टी को मजबूत आधार देने में मदद मिलेगी।

    कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में माधव आनंद, आलोक सिंह, रामपुकार सिन्हा, जंगबहादुर सिंह, अंगद कुशवाहा और स्मृति कुमुद सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।