Bihar Politics: बेटे दीपक को मंत्री बनाकर फंस गए कुशवाहा? 2 दिग्गज नेताओं ने RLM से दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पार्टी के दो प्रमुख नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीतेंद्र नाथ और प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव राहुल कुमार ने बुधवार को पार्टी के प्राथमिक सदस्य के साथ अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

दो सीनियर नेताओं के इस्तीफे के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक दिन में रालोमो के दो नेताओं के इस्तीफे के बाद यह चर्चा है कि पार्टी में काफी असंतोष है। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर फंस गए कुशवाहा? सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (उपेंद्र कुशवाहा) ने मनमाने तरीके से अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। इस बारे में पार्टी के नेताओं के साथ न कोई संवाद हुआ न ही उन्हें विश्वास में लिया गया। जिसके बाद पार्टी का एक खेमा नाराज है।