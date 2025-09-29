Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RC Mobile Number Update: अब फ्री में आरसी को मोबाइल नंबर से करें अपडेट, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:18 AM (IST)

    बिहार के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! अब वे अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अपना मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। इससे प्रदूषण प्रमाण पत्र टैक्स और बीमा जैसी जानकारी तुरंत मिलेगी। गलत जानकारी से होने वाली परेशानी भी दूर होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाहन मालिक आरसी में मुफ्त मोबाइल नंबर कर सकते हैं अपडेट

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के वैसे नागरिक जो किसी वाहन के मालिक हैं परंतु रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं वे अब इस सुविधा का मुफ्त में लाभ ले सकते हैं। परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर मौजूद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कदम से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा और चालान जैसी जरूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगी।

    मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी सीधे आपके फोन पर आएगी। गलत पते या नंबर की वजह से होने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी।

    वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। वेबसाइट पर जाकर यह काम वाहन मालिक स्वयं कर सकते हैं।

    ऑनलाइन अपडेट के चरण

    • सबसे पहले विभाग की वेबसाइट पर जाएं
    • अपडेट योर मोबाइल नंबर विकल्प चुनें।
    • आरसी के लिए वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी क्यूआर कोड स्कैन करें।
    • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डालें।
    • शो डिटेल्स पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
    • ओटीपी मिलने के बाद आपका नंबर अपडेट हो जाएगा।