RC Mobile Number Update: अब फ्री में आरसी को मोबाइल नंबर से करें अपडेट, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के वैसे नागरिक जो किसी वाहन के मालिक हैं परंतु रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं वे अब इस सुविधा का मुफ्त में लाभ ले सकते हैं। परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर मौजूद है।

इस कदम से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा और चालान जैसी जरूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगी।

मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर चालान, बीमा, टैक्स और वाहन ट्रांसफर की जानकारी सीधे आपके फोन पर आएगी। गलत पते या नंबर की वजह से होने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी।

वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर मुफ्त में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। वेबसाइट पर जाकर यह काम वाहन मालिक स्वयं कर सकते हैं।