UGC NET दिसंबर 2025: 31 दिसंबर की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार आज ही करें डाउनलोड

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के तहत 31 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने 27 दिसंबर 2025 को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।
UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए आयोजित हो रही है। एनटीए के अनुसार परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 के अलावा 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी 2026 को भी किया जाएगा। हालांकि फिलहाल केवल 31 दिसंबर 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है। शेष तिथियों के एडमिट कार्ड निर्धारित समय पर जारी किए जाएंगे।
एनटीए पहले ही उम्मीदवारों को सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से उनके परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी दे चुका है। अब एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने Application Number और Password की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर जाकर सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं—
Admit Card Download Link:
https://examinationservices.nic.in/AdmitCardService/Admitcard/Login?apprefno=101052512
एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा समय, परीक्षा केंद्र का पता, विषय कोड तथा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एनटीए ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं में किसी तरह की परेशानी न हो।
यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो वे एनटीए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 जारी किया गया है। इसके अलावा उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या भेज सकते हैं।
एनटीए ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in
पर विजिट करते रहें।
UGC NET परीक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में से एक है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है।
वहीं, UGC NET से जुड़ी हर ताजा जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार इस व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं—
https://whatsapp.com/channel/0029Vapew7wA2pL5E06NQh1p
एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।
