    CM नीतीश कुमार से मिले बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण, एक साल बाद दोबारा हुई मुलाकात

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    पार्श्वगायक उदित नारायण ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को ...और पढ़ें

    सीएम नीतीश कुमार के साथ उदित नारायण व मंत्री व‍िजय सिन्‍हा। सौ-वि‍भाग

    राज्य ब्यूरो, पटना। Udit Narayan Met Nitish Kumar प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बुधवार को एक अणे मार्ग में जाकर मुलाकात की।

    इस अवसर पर जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद थे। करीब एक वर्ष बाद दोनों दिग्‍गजों की मुलाकात हुई है।

    पुस्‍तक विमोचन कार्यक्रम में पिछले वर्ष हुई थी मुलाकात 

    इससे पूर्व पिछले वर्ष अगस्‍त में भी दोनों की मुलाकात हुई थी। अवसर था मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी गई पुस्‍तक बिहार के गांधी नीतीश कुमार, नामक पुस्‍तक के विमोचन का। 

    विधानसभा ऑडि‍टोरिम में आयोजित कार्यक्रम में उदित नारायण ने नीतीश कुमार को बिहार के गांधी की संज्ञा दी थी। उन्‍होंने कई सालों में बिहार के लिए लाजवाब काम किया है।  

    यह पुस्‍तक चिराग पासवान की पार्टी LJP-R की सांसद शांभव‍ी चौधरी ने लिखी। काय्रक्रम में रामायण के राम अरुण गोविल भी शामिल हुए थे।  

    अपने हिंदी, मैथ‍िली, भोजपुरी समेत अन्‍य भाषाओं में गाए गानों के लिए प्रसिद्ध उदित नारायण की इस मुलाकात के मायने फिलहाल सामने नहीं आ सके हैं। 

    गौरतलब है कि बुधवार को ही प्रसिद्ध क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। डिप्‍टी सीएम ने स्‍वयं उनके साथ तस्‍वीरें पोस्‍ट की हैं।  