    कमीशन के चक्कर में लूटा गया तेल से लदा ट्रक झारखंड से बरामद, बदल दिया था गाड़ी का नंबर प्लेट

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:55 AM (IST)

    पटना पुलिस ने गौरीचक में तेल से लदे ट्रक लूटकांड में शामिल दो आरोपियों को झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया है। लूटा गया ट्रक भी बरामद हुआ है। पूछताछ में गोदाम मालिक ने बताया कि रमेश गुप्ता नामक व्यक्ति ने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    कमीशन के चक्कर में लूटा था तेल से लदा ट्रक, झारखंड से बरामद

    जागरण संवाददाता, पटना। गौरीचक में हथियार दिखाकर चालक से तेल से लदे हुए ट्रक लूटकांड में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने झारखंड के बोकारो स्थित बालीडिह से गिरफ्तार कर लिया है।

    तेल सहित लूट के ट्रक को भी बोकारो के पिडंराजोरा के तेलीडीह स्थित गोदाम से बरामद कर लिया है। गोदाम के मालिक से हुई पूछताछ में तीनों आरोपितों का नाम उजागर हुआ था।

    इसमें एक फरार आरोपित ने अपराधियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। ट्रक और उस पर तेल को बेचकर आरोपितों को कमीशन देने की बात हुई थी।

    ट्रक लूटने के बाद आरोपितों ने उसका नंबर प्लेट भी बदल दिया था। पुलिस ने एक कार और छह मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपितों की पहचान चास थाना क्षेत्र के सदर बाजार निवासी गणेश गुप्ता और बालीडीह निवासी दिनेश कुमार पांडेय के रूप में हुई।

    24 सितंबर को नवादा के रजौली निवासी रमेश यादव ने गौरीचक थाना पुलिस को बताया कि इनके भाई मुकेश यादव हलदिया से अपने ट्रक पर तेल लोडकर पटना जा रहे थे। गौरीचक के सैदनपुर पुल के पास एक खाली ट्रक ने उनके ट्रक को ओवरटेक कर रुकवा दिया।

    खाली ट्रक के चालक को तीन अपराधी नीचे उतारे और तेल लदे ट्रक के केबिन में घुस गए। हथियार दिखकर नशीला पदार्थ पिला दिया। चालक जब बेहोश हो गया तो उसे सड़क किनारे फेंक दिया और ट्रक लूटकर सभी फरार हो गए।

    बेहोश चालक के होश में आने पर घटना की जानकारी स्वजनों को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने आरोपितों की गिरफ्तारी और तेल लदा ट्रक बरामद करने के लिए विशेष टीम का गठन किया।

    तकनीकी अनुसंधान कर पटना पुलिस की एक टीम बोकारो पहुंची। वहां पिडंराजोरा थाना क्षेत्र के तेलीडिह स्थित एक गोदाम में छापेमारी की। वहां से लूटा गया ट्रक, 2,160 कार्टन तेल, एक कार और छह मोबाइल बरामद किए गए।

    गोदाम मालिक राजेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि रमेश गुप्ता, गणेश गुप्ता और दिनेश पाण्डेय उसके घर आए थे। बोला कि एक ट्रक तेल है, जिसको आप अपने गोदाम में रख लीजिए। तेल का जीएसटी बनाने में चार दिन लगेगा, बाद में आपके गोदाम से लेकर चले जायेंगे।

    पुलिस ने गणेश और दिनेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि रमेश गुप्ता ही वारदात का मास्टरमाइंड है, जिसने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर ट्रक लूट की साजिश रची थी। उ

    से ही माल बेचने और कमीशन बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल, पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है।