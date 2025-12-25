नए साल से पहले रेल यात्रियों को झटका, वंदे भारत से लेकर जनशताब्दी तक का सफर हुआ महंगा

Language
    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना। अब ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को जेब अधिक ढीली करनी होगी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। नई दरें शुक्रवार से लागू होंगी। रेलवे के इस फैसले से 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

    नई व्यवस्था के अनुसार, 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को प्रति किलोमीटर एक पैसा अधिक चुकाना होगा। वहीं, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों और मंथली सीजन टिकट धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    बढ़े हुए किराए का असर प्रमुख रूटों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। पटना से कोलकाता की यात्रा में स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को अब 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि अन्य श्रेणियों में यह बढ़ोतरी 5 रुपये की होगी। वहीं, पटना से नई दिल्ली जाने पर स्लीपर और एसी श्रेणी में 20 रुपये तथा अन्य श्रेणियों में 10 रुपये अधिक चुकाने होंगे।

    पटना से कोलकाता के लिए स्लीपर का किराया 350 से बढ़कर 360 रुपये, 3ई का 845 से 855 रुपये, 3एसी का 915 से 925 रुपये, 2एसी का 1275 से 1285 रुपये और 1एसी का 2115 से बढ़कर 2125 रुपये हो गया है। जनशताब्दी एक्सप्रेस में 2एस का किराया 230 से बढ़कर 240 रुपये और एसी चेयरकार का किराया 805 से 815 रुपये कर दिया गया है।

    वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयरकार का किराया 1515 से बढ़कर 1525 रुपये तथा एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2735 से बढ़कर 2745 रुपये हो गया है। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे लंबी दूरी के रूटों पर भी सभी श्रेणियों में किराए में 20 से 55 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का कहना है कि यह वृद्धि परिचालन लागत को संतुलित करने के लिए आवश्यक है।