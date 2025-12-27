कोहरे का असर: पटना से होकर गुजरने वाली 35 ट्रेनों के थमें पहिए, 13 घंटे की देरी से आई तेजस राजधानी एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे और खराब मौसम के कारण रेल परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। शनिवार को भी पटना और आसपास के रेलखंडों पर लंबी दूरी की कई ट्रेनों का परिचालन घंटों देरी से हुआ, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार राजेन्द्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस करीब 13 घंटे जबकि हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 17 घंटे की देरी से चली। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 13 घंटे 25 मिनट और उधना से पटना आने वाली पटना पूजा स्पेशल 11 घंटे 30 मिनट विलंब से पहुंची। राजेन्द्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 15 घंटे तथा मगध एक्सप्रेस 11 घंटे लेट रही।

इसके अलावा बक्सर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 6 घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल 6 घंटे 44 मिनट, कुंभ एक्सप्रेस 6 घंटे 41 मिनट और गरीब रथ एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से चली। कोटा–पटना एक्सप्रेस करीब 1 घंटे विलंबित रही।

मैसूर पूजा स्पेशल 10 घंटे 22 मिनट, इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस 6 घंटे 23 मिनट, फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटे तथा हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 7 घंटे 21 मिनट देरी से संचालित हुई।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति नियंत्रित रखनी पड़ रही है, जिससे परिचालन प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।