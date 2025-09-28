Language
    Traffic Advisory: पटना में दुर्गापूजा और दशहरा को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

    By Jagran News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:29 PM (IST)

    पटना में दुर्गापूजा और दशहरा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 28 मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। यह बदलाव 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और पासधारक वाहनों को छूट दी गई है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गापूजा एवं दशहरा के दौरान राजधानी की सड़कों पर भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के चार मुख्य मार्ग से जुड़ने वाले 28 मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है।

    यह व्यवस्था 29 सितंबर दोपहर तीन से दो अक्टूबर रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन, शव वाहन और पासधारक वाहनों को ही छूट दी गई है।

    इसके साथ ही 29 सितंबर से एक अक्टूबर तक नगर निगम क्षेत्र में बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा-407 और अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह मनाही है। मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े बड़े वाहनों पर 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक रोक रहेगी।

    ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यह ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। उन्होंने अपील की कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और अनावश्यक पार्किंग से बचें, ताकि त्योहार के दौरान जाम और अव्यवस्था न हो।

    नेहरू पथ से राजाबाजार फ्लाईओवर के नीचे और आसपास की व्यवस्था

    • सगुना मोड़ से हवाई अड्डा जाने के लिए छोटी गाड़ियां रुकनपुरा, राजाबाजार ओवरब्रिज के नीचे से होकर जगदेव पथ से बीएमपी होते हुए जा सकती हैं।
    • सगुना मोड़ से पूरब हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर की ओर जाने वाली गाड़ियां सगुना मोड़ से रुकनपुरा से राजाबाजार फ्लाइओवर के उपर से जा सकती हैं।
    • दीघा, राजीवनगर और पाटलिपुत्रा की ओर जाने वाले वाहन आशियाना मोड़ से बाएं मुड़कर आशियाना-दीघा रोड से होकर पहुंचेंगे।
    • राजीवनगर से हड़ताली चौक की ओर अटल पथ और वैकल्पिक मार्ग (रामनगरी मोड़-फ्रेंड्स कॉलोनी रोड-एजी कालोनी रोड-आइजीआइएमएस होते हुए नेहरू पथ से पूरब हड़ताली की ओर जा सकते हैँ।
    • राजीवनगर/दीघा से सगुना मोड़ जाने वाली छोटी गाड़ियां पुराने पासपोर्ट आफिस के पास से मौर्या पथ-अंबेडकर पथ से नेहरू पथ होते हुए जायेंगी। इसी तरह राजीवनगर से हवाई अड्डा जाने वालों को अटल पथ का इस्तेमाल करना होगा।
    • डुमरा टीओपी तक जाने वाली गाड़ियां वहां से हवाई अड्डा रोड होते हुए फुलवारीशरीफ व जगदेव पथ से गंतव्य तक जाएंगी।
    • नेहरू पथ से छोटी गाड़ियां डुमरा टीओपी तक जायेंगी, वहां हवाई अड्डा से बीआइटी होते हुए फुलवारीशरीफ या जगदेव पथ होते हुए जा सकती है।
    • नेहरू पथ से आशियाना नगर, एजी कालोनी, समनुपरा जाने वाली छोटी गाड़ियां नेहरू पथ में पिलर नंबर 91 से यू टर्न लेकर जेडी वीमेंस कालेज के बगल से आइजीआइएमएस के बगल से एजी कालोनी से आशियाना दीघा रोड होते हुए जा सकेंगे।
    • हड़ताली चौक से सगुना मोड़ की ओर आने वाले वाहन राजवंशी नगर, चिड़ियाघर होते हुए नेहरू पथ फ्लाईओवर से गुजरेंगे।

    डाकबंगला, आयकर गोलंबर और कोतवाली टी

    • जीपीओ गोलम्बर से उत्तर (बुद्धमार्ग) की ओर व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं होगा। ये वाहन जीपीओ गोलंबर से आर ब्लाक चौराहा की ओर जा सकेंगे।
    • डाकबंगला की ओर सभी दिशाओं से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। डाकबंगला से कोतवाली तक दोनों ओर का मार्ग वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।
    • पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाली गाड़ियां गोरियाटोली चौक से एग्जीबिशन रोड का इस्तेमाल करेंगी और वापसी भी इसी मार्ग से होगी।

    अशोक राजपथ पर विशेष व्यवस्था

    • अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से एनआइटी मोड़ तक छोटी गाड़ियों का परिचालन दोनों तरफ से होगा। कारगिल चौक से गांधी चौक तक दोनों ओर से परिचालन की अनुमति होगी।
    • गांधी चौक से गायघाट तक केवल पश्चिम से पूरब तक वाहन जा सकेंगे, लौटने वाले वाहनों को बिस्कोमान गोलम्बर और जेपी गंगा पथ से जाने की अनुमति होगी। गायघाट से चौक मोड़ और वहां से दीदारगंज तक भी वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।
    • दीदारगंज से आने वाले व्यवसायिक वाहनों को अशोक राजपथ में प्रवेश नहीं मिलेगा, उन्हें न्यू बाईपास होकर जाना होगा। पश्चिम दरवाजा, पूरब दरवाजा और पटना सिटी चौक से पश्चिम की ओर यातायात पूरी तरह वर्जित रहेगा, वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराए गए हैं।
    • खजांची रोड की आवाजाही दक्षिण से उत्तर दिशा तक सीमित होगी। मखनियांकुआं रोड में दक्षिण से अशोक राजपथ की ओर जाने पर रोक होगी, वाहन बाइपास मार्ग से जाएंगे।
    • अशोक राजपथ से मखनियांकुआ रोड होते हुए बारीपथ से पूरब सैदपुर मोड़ से सैदपुर मोइनुलहक स्टेडियम से धनुष पुल होते हुए जा सकते है।
    • गोविंद मित्रा रोड और सब्जीबाग रोड में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बारीपथ में बाकरगंज मोड़ से मखनियांकुआ रोड की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
    • नाला रोड से ठाकुरबाड़ी मोड़ की तरफ किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दिनकन गोलंबर से मछुआटोली चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

    भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

    29 सितंबर से एक अक्टूबर तक नगर निगम क्षेत्र में बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा-407 और अन्य भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह रोक रहेगा।

    मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े बड़े वाहनों पर 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक रोक रहेगी। दानापुर से अशोक राजपथ की ओर भारी वाहन नहीं जाएंगे। इनके लिए खगौल और बिहटा होते हुए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है।

    नो पार्किंग जोन

    गांधी मैदान के चारों तरफ, एसपी वर्मा रोड पर, कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक और पटना म्यूजियम के चारों तरफ के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

    पार्किंग स्थल

    • फ्रेजर रोड में स्वामीनंदन तिराहा तक तथा आकाशवाणी से जेपी गोलंबर तक दोनो फ्लैंक में।
    • वीरचंद पटेल पथ के सर्विस लेन।
    • जीपीओ गोलम्बर से आर ब्लाक चौराहा तक के क्षेत्र।
    • सिन्हा लाइब्रेरी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाने वाली सड़क।
    • पटना साइंस कॉलेज मैदान, पटना कॉलेज मैदान।
    • पटना सिटी क्षेत्र में छोटी व दोपहिया गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिसमें सिटी स्कूल चौक, मंगल तालाब के आसपास और पटना साहिब रेलवे स्टेशन सामने की जमीन को प्रयोग में लाया जाएगा।