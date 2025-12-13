सिवान में रातोंरात बदल गई यातायात व्यवस्था, जेपी चौक हुआ सील, कैसे होगा आवागमन? जानें
जागरण संवाददाता, सिवान। जिला मुख्यालय के लिए नासूर बनी जाम की समस्या से निजात के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब कई मार्गों पर यातायात को वन वे कर दिया गया है।
योगदान के साथ ही जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाया है। नियमों में किये बदलाव का असर शहर के अतिव्यस्त जेपी चौक पर ही दिखा। इस चौक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है |
अब तक की जानकारी के अनुसार महादेवा की तरफ जंक्शन या बबुनिया मोड़ की ओर से आने वाले वाहनों को समाहरणालय के मुख्य द्वार यानी पोस्ट ऑफिस से थोड़ा आगे जाकर यू टर्न लेना होगा।
इसके बाद वाहन महादेवा की ओर जाएंगे। इसी तरह महादेवा की ओर से आने वाले वाहन गोपालगंज की ओर जेपी चौक को पार नहीं कर पाएंगे उन्हें बबुनिया मोड़ की तरफ जाकर यू टर्न लेना होगा।
जाम से जूझता रहा शहर, हलकान रहे लोग
बता दें कि शनिवार को जाम से शहर जूझता रहा। इसके बाद जैसे ही शहर में नो इंट्री का समय हुआ जेपी चौक को यातायात पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगा कर सील कर दिया गया।
पहले तो वाहन चालकों को कुछ पता नहीं चला कि हो क्या रहा है, फिर उन्हें यातायात में बदलाव की जानकारी मिली। शहर में जाम से निजात को यातायात पुलिस को भी प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा।
वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि नो एंट्री खुलने के पूर्व भी बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश करा दिया जाता है। इससे खासकर शाम के समय शहरवासियों को काफी असुविधा होती है। धूल और जाम से लोग परेशान रहते हैं।
यह बदलाव शुरुआती दिनों में भले ही लोगों को असहज करेगा, लेकिन जिला प्रशासन का मानना है कि इन बदलाव से लोगों को जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी।
