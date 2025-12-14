जागरण संवाददाता, सिवान। शहर में नासूर बनी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन कुछ दिनों से अतिक्रमण हटा रहा है। इसी क्रम में शनिवार की संध्या एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देशानुसार शहर के जेपी चौक व थाना मोड़ पर बैरिकेंडिंग करते हुए लाक करते हुए वनवे कर दिया गया है। नियमों में किए गए बदलाव का असर रविवार को देखने को भी मिला।

इस बदलाव के बाद अब महादेवा की तरफ से जंक्शन या बबुनिया मोड़ की ओर से आने वाले वाहन जेपी चौक को पार नहीं कर पाएंगे। महादेवा की ओर से दाहा नदी की ओर जाने वाले वाहनों को अब जेपी चौक की जगह बबुनिया मोड़ की तरफ जाकर घुमना होगा और फिर सड़क की दूसरी तरफ से वाहन लेकर गुजरना होगा।