    सिवान में जेपी चौक व थाना मोड़ पर बैरिकेडिंग, वन वे हुई व्‍यवस्‍था, अत‍िक्रमण पर चला बुलडोजर

    By Anshuman Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    सिवान में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने जेपी चौक और थाना मोड़ पर बैरिकेडिंग कर वन-वे व्यवस्था लागू की है। महादेवा की तरफ से आने व ...और पढ़ें

    जेपी चौक पर की गई बैरिकेडिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिवान। शहर में नासूर बनी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन कुछ दिनों से अतिक्रमण हटा रहा है। इसी क्रम में शनिवार की संध्या एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

    जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देशानुसार शहर के जेपी चौक व थाना मोड़ पर बैरिकेंडिंग करते हुए लाक करते हुए वनवे कर दिया गया है। नियमों में किए गए बदलाव का असर रविवार को देखने को भी मिला।

    इस बदलाव के बाद अब महादेवा की तरफ से जंक्शन या बबुनिया मोड़ की ओर से आने वाले वाहन जेपी चौक को पार नहीं कर पाएंगे। महादेवा की ओर से दाहा नदी की ओर जाने वाले वाहनों को अब जेपी चौक की जगह बबुनिया मोड़ की तरफ जाकर घुमना होगा और फिर सड़क की दूसरी तरफ से वाहन लेकर गुजरना होगा।

    वहीं जंक्शन की ओर से आने वाले वाहनों को महादेवा की ओर जाने के लिए या तो समाहरणालय के मुख्य द्वार समीप या फिर गोपालगंज मोड़ से यू-टर्न लेना होगा।

     यातायात डीएसपी निशिकांत भारती ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर ट्रायल के रूप में यह व्यवस्था की गई है। इससे जाम से अगर निजात मिल जाता है तो इस व्यवस्था को लागू रहने दिया जाएगा, अन्यथा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

    जेपी चौक से लेकर मिशन चर्च तक अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

    जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के आदेशानुसार रविवार को शहर में सड़क के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

    भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर नलिनी कुमारी व सदर अंचलाधिकारी रवि शेखर के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेपी चौक से लेकर मालवीय चौक होते हुए महादेवा मिशन चर्च तक सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जों को हटाया गया।

    अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। कार्रवाई के दौरान नगर थाना इंस्पेक्टर विजय कुमार चौधरी के अलावा 114 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की सहायक कमांडेंट तूलिका सिन्हा, योगेश कुमार सहित जवान व जिला पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

    अभियान के दौरान सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से 17 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। साथ हीं सख्त चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 