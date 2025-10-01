पटनावासी इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें कॉल, विजयादशमी पर सुरक्षा टाइट और CCTV से होगी निगरानी

पटना में दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में 415 स्थानों पर 3300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। आग लगने की स्थिति में आप जिला नियंत्रण कक्ष- 7485805821 0612-2229988 0612-2222214 पर सूचना दे सकत है। इसके अलावा अलग-अलग इलाकों के लिए अलग से नंबर जारी किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के अवसर पर पूजा पंडाल एवं मेले में भीड़ की गतिविधियों व सार्वजनिक स्थलों पर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) की तीसरी आंख यानी अत्याधुनिक कैमरों से नजर रखी जा रही है।

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में कुल 415 स्थानों पर 3,300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी संदिग्ध या आकस्मिक गतिविधि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके अलावा विजयादशमी के अवसर पर गांधी मैदान में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए वहां अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन एवं बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सावधानियों से अवगत कराया पूरे शहर में लगे 69 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को लगातार सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन से जुड़े संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। पूजा पंडालों और प्रमुख स्थलों पर लोगों को दिशा-निर्देश और सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।

इसके अलावा शहर में 51 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स हैं। आकस्मिक परिस्थिति में हेल्प बटन दबाने पर तुरंत सहायता दी जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को दें।

शहर में लगाए गए कैमरे सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे – 2,602

रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे – 473

ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे – 150

स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरे – 12

व्हीकल डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन कैमरे – 120 वहीं दुर्गा पूजा पंडालों को आग से सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। बड़े पंडालों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 9 लीटर का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। हवन, आतिशबाजी व प्रसाद बनाते समय खास सावधानी बरतने को कहा गया है।

इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। हवनकुंड पंडाल से 20 मीटर की दूरी पर हों, पंडाल में हवन किया जाए तो एक व्यक्ति लगातार निगरानी करे। हवन कुंड के पास चार ड्रम पानी व मग जरूर रखें। प्रसाद बनाने की रसोईघर 200 मीटर दूर होनी चाहिए।