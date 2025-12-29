Language
    बिहार में बुलडोजर एक्शन के बाद अब काली कमाई पर शिकंजा, 3 अपराधियों की संपत्ति हुई जब्त; 1421 चिह्नित

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    बिहार में अवैध बालू, शराब और जमीन कारोबार से अर्जित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि 1421 अपराधिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बालू, शराब और जमीन के अवैध धंधे से बनाई गई अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

    एडीजी विधि-व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत 1421 अपराधियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें 407 अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। इसमें 80 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया जारी है, जबकि तीन की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है।

    जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है, उनमें बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर मंझौल थाना निवासी कुमार रंजन ओमकार, मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना निवासी राकेश कुमार उर्फ चुन्नु ठाकुर और वैशाली के गंगा ब्रिज थाना के चक फुल निवासी दीपक कुमार शामिल है।

    इसके अलावा इस वर्ष जनवरी से 22 दिसंबर तक 12 लाख 69 हजार 616 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि तीन लाख 63 हजार 927 के खिलाफ बांड पेपर की कार्रवाई की गई है।

    नए साल पर चाक-चौबंद सुरक्षा, शराब तस्करी पर भी नजर

    एडीजी ने बताया कि नए साल के उत्सव को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम हैं। सभी जिलों को हर स्तर पर चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है।

    नेपाल के सीमावर्ती जिलों के थानों को खासतौर से चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर सीमा पर चेकिंग और चौकसी बढ़ाने का निर्देश है। सभी थानों को रात्रि गश्ती बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। शराब की तस्करी रोकने को भी चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।