बिहार में बुलडोजर एक्शन के बाद अब काली कमाई पर शिकंजा, 3 अपराधियों की संपत्ति हुई जब्त; 1421 चिह्नित

राज्य ब्यूरो, पटना। बालू, शराब और जमीन के अवैध धंधे से बनाई गई अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी विधि-व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत 1421 अपराधियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें 407 अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। इसमें 80 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया जारी है, जबकि तीन की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है, उनमें बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर मंझौल थाना निवासी कुमार रंजन ओमकार, मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना निवासी राकेश कुमार उर्फ चुन्नु ठाकुर और वैशाली के गंगा ब्रिज थाना के चक फुल निवासी दीपक कुमार शामिल है।