पटना के दुर्गापूजा पंडालों व भीड़ पर तीसरी आंख की निगहबानी, शहर के चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर

दुर्गा पूजा और विजयादशमी के अवसर पर पटना शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 415 स्थानों पर 3300 से अधिक कैमरे लगाए हैं। गांधी मैदान में अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है। शहर में 69 पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुरक्षा संबंधी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं ।

जागरण संवाददाता, पटना। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के अवसर पर पूजा पंडाल एवं मेले में भीड़ की गतिविधियों व सार्वजनिक स्थलों पर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) की तीसरी आंख यानी अत्याधुनिक कैमरों से नजर रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में कुल 415 स्थानों पर 3,300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं।

किसी भी संदिग्ध या आकस्मिक गतिविधि की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके अलावा विजयादशमी के अवसर पर गांधी मैदान में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए वहां अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में ज़िला प्रशासन एवं बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

पूरे शहर में लगे 69 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को लगातार सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन से जुड़े संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। पूजा पंडालों और प्रमुख स्थलों पर लोगों को दिशा-निर्देश और सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।

इसके अलावा शहर में 51 स्थानों पर इमरजेंसी काल बाक्स हैं। आकस्मिक परिस्थिति में हेल्प बटन दबाने पर तुरंत सहायता दी जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को दें।