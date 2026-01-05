बहरहाल अभी तेजस्‍वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे Prada का चश्‍मा, QuikSilver की गुलाबी रंग की टीशर्ट और शॉर्ट्स में एक बोट पर नजर आ रहे हैं।

एक बार फिर वे राजनीत‍ि में सक्रिय हो जाएंगे। चर्चा यह भी है कि मकर संक्रांत‍ि के बाद वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उससे पूर्व पार्टी में बदलाव की भी बात कही जा रही है।

ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। चर्चा है क‍ि बिहार व‍िधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव विदेश में छुट्ट‍ियां मनाकर रविवार रात देश लौट आए हैं।

बताया जाता है कि जो बैकग्राउंड व्‍यू है उसके अनुसार यह मालदीव का प्रतीत होता है। इसमें वे बो‍टिंग का पूरा मजा लेते दिख रहे हैं।

राजनीत‍ि में अब तेजस्‍वी की कोई गुंजाइश नहीं

इधर केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा कि बिहार में उनकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। बिहार की राजनीत‍ि में सूपड़ा साफ देख घबराकर वे विदेश ले गए।

दरअसल जिस RJD के विद्यालय में उन्‍होंने शिक्षा ली है, उसमें विकास दूर-दूर तक नहीं है। उस विद्यालय में कहा जाता था क‍ि बिजली अगर गांव-गांव पहुंचेगी तो करंट मार देगा।

बिजली को उन्‍होंने खतरा बताया था। अगर सड़क अच्‍छी बन जाएगी तो एक्‍स‍िडेंट बन जाएगा। सिखाया गया क‍ि कानून व्‍यवस्‍था सरकार नहीं अपराध‍ियों पास रहे।

आरजेडी के उस विद्यालय में पढ़ने वाले तेजस्‍वी इससे ज्‍यादा सोच भी नहीं सकते। इसलिए विकास की बात उनके जेहन और विचार में नहीं है।

इसलिए बिहार की जनता ने विकास करने वाली एनडीए सरकार को जनादेश दिया। अब बिहार में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है।