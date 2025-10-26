Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना, PDS डीलर को मानदेय', तेजस्वी यादव के चुनावी वादे में और क्या-क्या?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, राजद नेता तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन व बीमा देने का वादा किया। उन्होंने पीडीएस डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। तेजस्वी ने भाजपा पर 20 साल राज करने का आरोप लगाते हुए जनता से महागठबंधन को 20 महीने देने की अपील की और बिहार में बदलाव लाने का वादा किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणाएं

    डिजिटल डेस्क, पटना। विपक्ष के नेता एवं महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने एवं पेंशन के अलावा 50 लाख रुपये का बीमा कराने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्मकार जातियों के लिए पांच साल तक ब्याज मुक्त पांच लाख रुपया देने का भी भरोसा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। संवाददाता सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी भी उपस्थित थे। सहनी को महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

    राज्य में हर स्तर के पंचायत राज प्रतिनिधियों की संख्या दो लाख 25 हजार के करीब है। इन्हें इस समय मानदेय के रूप में मासिक पांच से 25 हजार रुपये तक दिए जाते हैं।

    नाई-लोहार-बढ़ई-कुम्हार को 5 लाख 

    उन्होंने नाई, कुम्हार, बढ़ई और कुम्हार जातियों को पांच लाख रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज देने का आश्वासन इस मद में किया है कि ये इस राशि से अपने कारोबार के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद कर सकेंगे।

    एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद माली एवं इस तरह के पेशा से जुड़ी अन्य जातियों के लिए भी ब्याज मुक्त कर्ज का प्रबंध करेंगे।

    जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की आबादी में बढ़ई-1.45 प्रतिशत, नाई 1.59, कुम्हार-1.40 और लोहार-कर्मकार की 0.63 प्रतिशत की भागीदारी है। इन चारों की सम्मिलित आबादी 4.97 प्रतिशत है। ये सब अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल हैं।

    PDS डिस्ट्रीब्यूटरों को मानदेय

    तेजस्वी ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार पीडीएस दुकानदाराें का कमीशन बढ़ाएगी। फिलहाल इन दुकानदारों को कमीशन के रूप में प्रति कुंतल एक सौ 37 रुपया मिलता है।

    इस समय अगर किसी पीडीएस दुकानदार की मौत होती है, तो उनके आश्रित को दुकान देने के लिए अधिकतम 58 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार उम्र सीमा को और बढ़ाएगी।

    तेजस्वी ने कहा कि ग्राम कचहरियों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए उस संकल्प को लागू किया जाएगा, जिसे 2001 में राबड़ी देवी की सरकार ने जारी किया था। अभी प्रभाव में नहीं है।संवाददाता सम्मेलन में सांसद संजय यादव, विधान परिषद सदस्य कारी सोएब और प्रवक्ता एजाज अहमद उपस्थित थे।

    भाजपा पर साधा निशाना

    RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें (भाजपा को) 20 साल दिए, हम सिर्फ़ 20 महीने मांग रहे हैं और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा।

    तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रचार अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। लोग भाजपा को समझ चुके हैं। 

    यह भी पढ़ें- पीएम-सीएम की जनसभा की तैयारियां तेज, मोतीपुर और गायघाट में सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: छठ गीतों ने गांवों में रोक रखा चुनावी शोर, लोग बोले- कहा कोय जीततै तोरा की काम