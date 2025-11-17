बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आज मंथन करेंगे तेजस्वी, बुलाई विधायकों की बैठक

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में चुनाव परिणाम के बाद एक खेमा जहां सरकार गठन में जुटा है। तो दूसरी ओर महागठबंधन खेमा करारी हार के बाद एक नए संकट से जूझ रहा है। सर्वाधिक संकट फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के सामने हैं। बहुमत मिलने के बाद एनडीए के घटक दल विधायक दल का नेता चुनने की कवायद में जुट गए हैं तो दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव पारिवारिक कलह के बीच सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ हार की समीक्षा करने वाले हैं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पार्टी के विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों की अहम बैठक पटना में बुलाई है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में राजद के प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। बैठक में चुनाव परिणामों तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।



यहां बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें भाजपा ने जीती हैं। जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं।