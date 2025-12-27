Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राबड़ी आवास में तहखाना के आरोपों पर तेज प्रताप यादव का बयान; झारखंड सरकार से क्‍याें हैं नाराज?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    तेज प्रताप यादव ने राबड़ी देवी के आवास में तहखाने के जदयू के आरोपों पर जांच की मांग की है, उनका कहना है कि उनके समय ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने आलोक कुम ...और पढ़ें

    Hero Image

    आशुतोष कुमार से बातचीत करते तेज प्रताप यादव। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Rabri Devi Residence:  10 सर्कुलर रोड स्‍थ‍ित राबड़ी देवी आवास को लेकर जदयू के मुख्‍य प्रवक्‍ता नीरज कुमार का बयान सुर्खियों में है। 

    अब इस पर पूर्व सीएम के बड़े पुत्र व जेजेडी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा है कि जांच करा लें। क्‍या तहखाना है, नहीं है। हम थे तो ऐसा कुछ था नहीं। अब ये तो जांच का विषय है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी आवास तो ऐसे भी छोड़ना ही पड़ता है। अपना मकान है, उसमें जाएंगे। दरअसल नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि राबड़ी आवास में तहखाना है। आवास खाली कराने के बाद सरकार उसकी जांच कराए। 

    झारखंड सरकार बचा रही अपराध‍ियों को 

    वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्‍थापक आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार की मौत पर उन्‍होंने गहरी संवेदना जताई है। उन्‍होंने कहा कि वे भी मेरी तरह भगवान कृष्‍ण के भक्‍त हैं। मेरे भाई है। 

    आशुतोष कुमार से मुलाकात की उन्‍होंने अपने एक्‍स हैंडल पर तस्‍वीर भी साझा की है। लिखा है कि उनसे बोरिंग रोड में मिलकर घटना की जानकारी ली।

    हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की विशेष कमेटी बनाकर जांच करते हुए साज़िशकर्ता और उनके पूरे टीम पर विशेष रूप से कार्रवाई करें।

    उन्‍हें आजीवन कारावास के तहत जेल के अंदर भेजा जाए। जब तक आलोक कुमार के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हमलोग यह लड़ाई लड़ते रहेंगे।  

    मुख्‍यमंत्री से की कार्रवाई की मांग 

    मीडिया को इस घटना पर दिए बयान में तेज प्रताप ने कहा क‍ि देवघर में हुई घटना के बाद हेमंत सरकार (CM Hemant Soren) और प्रशासन अपराध‍ियों को छूट दे रही है। जो इस तरह का काम किया है उसे बचाया है।

    जल्‍द से जल्‍द अपराध‍ियों की गिरफ्तारी हो। सुनने में आया है कि गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन जो भागे हुए हैं उन्‍हें भी पकड़ा जाए और सजा दिलाई जाए। वहां के मुख्‍यमंत्री से मांग करते हैं कि उसको जल्‍द पकड़ा जाए। 