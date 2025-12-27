ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Rabri Devi Residence: 10 सर्कुलर रोड स्‍थ‍ित राबड़ी देवी आवास को लेकर जदयू के मुख्‍य प्रवक्‍ता नीरज कुमार का बयान सुर्खियों में है। अब इस पर पूर्व सीएम के बड़े पुत्र व जेजेडी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा है कि जांच करा लें। क्‍या तहखाना है, नहीं है। हम थे तो ऐसा कुछ था नहीं। अब ये तो जांच का विषय है।

सरकारी आवास तो ऐसे भी छोड़ना ही पड़ता है। अपना मकान है, उसमें जाएंगे। दरअसल नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि राबड़ी आवास में तहखाना है। आवास खाली कराने के बाद सरकार उसकी जांच कराए। झारखंड सरकार बचा रही अपराध‍ियों को वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्‍थापक आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार की मौत पर उन्‍होंने गहरी संवेदना जताई है। उन्‍होंने कहा कि वे भी मेरी तरह भगवान कृष्‍ण के भक्‍त हैं। मेरे भाई है।

आशुतोष कुमार से मुलाकात की उन्‍होंने अपने एक्‍स हैंडल पर तस्‍वीर भी साझा की है। लिखा है कि उनसे बोरिंग रोड में मिलकर घटना की जानकारी ली। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की विशेष कमेटी बनाकर जांच करते हुए साज़िशकर्ता और उनके पूरे टीम पर विशेष रूप से कार्रवाई करें। उन्‍हें आजीवन कारावास के तहत जेल के अंदर भेजा जाए। जब तक आलोक कुमार के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हमलोग यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुख्‍यमंत्री से की कार्रवाई की मांग मीडिया को इस घटना पर दिए बयान में तेज प्रताप ने कहा क‍ि देवघर में हुई घटना के बाद हेमंत सरकार (CM Hemant Soren) और प्रशासन अपराध‍ियों को छूट दे रही है। जो इस तरह का काम किया है उसे बचाया है।