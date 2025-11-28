Language
    तेज प्रताप यादव ने देसी अंदाज में बनाई बिहार वाली लिट्टी, VIDEO देख मुंह में आ जाएगा पानी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    लालू यादव के बड़े तेज प्रताप यादव इन दिनों व्लॉगर बने हुए हैं। अब उनका लिट्टी बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उनकी सादगी और बिहारी संस्कृति के प्रति प्रेम की सराहना कर रहे हैं और वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। 

    तेज प्रताप यादव ने बनाया लिट्टी। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। जन शक्ति जनता पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने TY VLOGS के नाम से नया यूट्यूब चैनल बनाया है। जिसके बाद से वह अपने चैनल पर अलग-अलग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उनके इस चैनल पर उनके प्रशंसक तेजी से जुड़ रहे हैं।

    तेज प्रताप यादव ने अपने इस चैनल पर अब तक 6 वीडियो अपलोड किए हैं। अब तेज प्रताप यादव का लिट्टी-चोखा वाला नया वीडियो भी सोशल मीडिया पर छा गया है। लिट्टी का वीडियो उन्होंने अपने चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर भी अपलोड किया है।

    जिसमें वे देसी अंदाज में लिट्टी खाते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा कि हमारे बिहार के लिट्टी चोखा व्यंजन का आनंद ऐसा है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

    वीडियो में तेज आग पर लिट्टी बनाई जा रही है। तेज प्रताप ने अपील की है कि ठंड के मौसम में घर में बनाकर लिट्टी खाएं, बाहर की न खाएं। गाय के गोबर के कंडों पर बनी लिट्टी का स्वाद अलग होता है।

    इस दौरान बैकग्राउंड में मनोज तिवारी का भोजपुरी गाना भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस रील पर यूजर्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं।

     
     
     
    बिहार चुनाव के 14 नवंबर को आए परिणामों के बाद तेज प्रताप ने 17 नवंबर को नया यू-ट्यूब चैनल TY VLOGS शुरू किया है। जिस पर वह तेजी से काम कर रहे हैं।

    तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल से महुआ से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वह तीसरे नंबर पर रहे।

    यह भी पढ़ें- 'गरीबों के आंसू और बद्दुआ से...', सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर भड़के तेज प्रताप; CM नीतीश से कर दी ये मांग