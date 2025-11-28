तेज प्रताप यादव ने देसी अंदाज में बनाई बिहार वाली लिट्टी, VIDEO देख मुंह में आ जाएगा पानी

डिजिटल डेस्क, पटना। जन शक्ति जनता पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने TY VLOGS के नाम से नया यूट्यूब चैनल बनाया है। जिसके बाद से वह अपने चैनल पर अलग-अलग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उनके इस चैनल पर उनके प्रशंसक तेजी से जुड़ रहे हैं।

तेज प्रताप यादव ने अपने इस चैनल पर अब तक 6 वीडियो अपलोड किए हैं। अब तेज प्रताप यादव का लिट्टी-चोखा वाला नया वीडियो भी सोशल मीडिया पर छा गया है। लिट्टी का वीडियो उन्होंने अपने चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर भी अपलोड किया है।

जिसमें वे देसी अंदाज में लिट्टी खाते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा कि हमारे बिहार के लिट्टी चोखा व्यंजन का आनंद ऐसा है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वीडियो में तेज आग पर लिट्टी बनाई जा रही है। तेज प्रताप ने अपील की है कि ठंड के मौसम में घर में बनाकर लिट्टी खाएं, बाहर की न खाएं। गाय के गोबर के कंडों पर बनी लिट्टी का स्वाद अलग होता है।