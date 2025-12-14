तेज प्रताप की पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप, पुलिस बहाली के नाम पर की वसूली; JJD ने पद से हटाया

डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि संतोष कुमार रेणु ने बिहार पुलिस में बहाली के नाम पर एक पुलिस अधिकारी से पैसे लिए जाने का घिनौना काम किया है।

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिशेश्वर राय जी बेहद ही नेकदिल और सज्जन व्यक्ति हैं।

लेकिन हमारे ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु द्वारा बिशेश्वर राय से बिहार पुलिस में बहाली कराने के नाम पर 1 लाख 45 हजार रुपये लेने का बेहद ही घिनौना अपराध किया गया है। जो किसी भी परिस्थिति में क्षमा योग्य नहीं है।