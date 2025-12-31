Language
    लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द के बाद मेडिवर्सल अस्पताल में कराया इलाज

    By pawan mishraEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को बुधवार सुबह पेट में तेज दर्द के बाद पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती करा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव की तबीयत बुधवार की सुबह अचानक बिगड़ गई। पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आनन-फानन में पटना के कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां करीब ढाई घंटे तक उनकी जांच और इलाज चला। डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उन्हें दवाएं देकर परहेज की सलाह दी गई है।

    जानकारी के अनुसार, तेजप्रताप यादव बुधवार को सुबह लगभग 11 बजे मेडिवर्सल अस्पताल पहुंचे। पेट में लगातार दर्द होने के कारण उन्होंने स्वयं अस्पताल जाकर इलाज कराने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनकी पेट से संबंधित विस्तृत जांच की। चिकित्सक मराची रंजन ने उनका प्राथमिक चेकअप किया, जबकि अल्ट्रासाउंड जांच डॉक्टर पीयूष द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में किसी गंभीर समस्या की पुष्टि नहीं हुई और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को फिलहाल सामान्य बताया है।

    बताया जा रहा है कि तेजप्रताप यादव मंगलवार की रात भी मेडिवर्सल अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उस समय वे किसी मरीज को देखने गए थे। बुधवार को हालांकि वे खुद मरीज के तौर पर अस्पताल आए और इलाज कराया। अस्पताल से बाहर निकलते समय वे ऊनी चादर ओढ़े हुए और सिर पर मोटा मफलर बांधे नजर आए, जिससे उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक न होने का अंदाजा लगाया जा रहा था।

    डॉक्टरों ने उन्हें कुछ आवश्यक दवाएं दी हैं और खान-पान को लेकर विशेष परहेज करने की सलाह भी दी है। चिकित्सकों के अनुसार, फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आराम और सावधानी जरूरी है। जांच और उपचार की पूरी प्रक्रिया में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

    अस्पताल से बाहर निकलने के बाद तेजप्रताप यादव ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह का पालन करेंगे। इस दौरान उन्होंने नए वर्ष 2026 को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजप्रताप यादव ने कहा कि आने वाला नया साल सभी के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने भाई-बंधुओं, परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बिहार की जनता को भी नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

    तेजप्रताप यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में चिंता का माहौल रहा। हालांकि डॉक्टरों द्वारा स्थिति सामान्य बताए जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। फिलहाल वे घर पर आराम करेंगे और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आगे का उपचार जारी रखेंगे।