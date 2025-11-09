Language
    Bihar Politics: तेजप्रताप यादव ने भाई तेजस्वी को दिया आशीर्वाद, Y प्लस सिक्योरिटी मिलने की भी बताई वजह 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में, तेजप्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया। उन्होंने तेजस्वी को वाई प्लस सुरक्षा मिलने का कारण भी बताया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस घटना की चर्चा हो रही है।

    मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप। फोटो पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वह (Tejashwi Yadav) वह आगे बढ़ें, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ने पर भी जवाब दिया।

    तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लोग मुझे मरवा देंगे। बहुत सारे दुश्मन हैं। तेजस्वी का जन्मदिन है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हें मेरा आशीर्वाद है।

    हाल ही में बढ़ी सिक्योरिटी 

    बता दें कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।इस श्रेणी में कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ 11 जवान होते हैं।

    सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

    तेज प्रताप ने परिवार और पुरानी पार्टी राजद से निकाले जाने के बाद जनशक्ति दल का गठन किया है। इस बार वह खुद भी अपनी नई पार्टी से महुआ में प्रत्याशी हैं।

    दरअसल, बिहार में अपराध और चुनाव के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील की थी।

    अपनी सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता

    हाल ही में मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें डरा रही हैं।

    उन्होंने कहा था केंद्र और राज्य प्रशासन को हमारी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए ताकि वो बिना डरे चुनाव प्रचार कर सकें।

    क्या है Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा?

    बता दें कि वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 पीएसओ तीन शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

