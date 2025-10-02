'जय श्रीराम' का नारा सुनते ही गुस्से में लाल हो गए तेज प्रताप ? माता सीता के लिए जो कहा सुनकर…

Language
    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    पटना से आई खबरों के अनुसार लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान जय श्री राम के नारे लगने पर तेज प्रताप ने कहा कि नारा जय सिया राम होना चाहिए क्योंकि यह जानकी की धरती है।

    'जय श्रीराम' का नारा सुनते ही गुस्से में लाल हो गए तेज प्रताप

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम काफी सुर्खियों में है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप इन दिनों अपनी अलग पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बनाकर लगातार राज्य के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं।

    इसी कड़ी में, वो बीते दिनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर पहुंचे। जहां एक चुनावी सभा के मंच पर उनके आते ही भीड़ में उत्साही हो गई और वहां मौजूद लोगों ने जोर-जोर से 'जय श्री राम' के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को ऐसी बात कह दी कि इसकी चर्चा अब पटना तक हो रही है।

    सिर्फ 'जय श्री राम' का नारा लगाना गलत

    दरअसल, तेज प्रताप ने 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगाने वाले लोगों को जिस तरह से जवाब दिया, उसने न केवल उन्होंने अपने विरोधियों को चुप कराया, बल्कि उनके अपने समर्थकों का दिल भी जीत लिया। तेज प्रताप यादव ने रैली के दौरान 'जय श्री राम' के नारे लगने पर तुरंत माइक्रोफोन संभाला और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ 'जय श्री राम' का नारा लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं।

    तेज प्रताप ने तुरंत अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए कहा कि, आपलोग गलत इसलिए किए कि आपने नारा में सीता माता का नाम छोड़ दिया। इसलिए नारा सिर्फ 'जय श्री राम' नहीं, बल्कि 'जय सिया राम' लगाना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह जानकी की धरती है और मैं इस धरती को माथे से लगाने का काम करता हूं। तेज प्रताप की रैली की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।