    तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी, सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता Santosh Renu Yadav से जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेजप्रताप यादव। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख Tej Pratap Yadav ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के निकाले गए राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।

    इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री Samrat Choudhary को भी पत्र लिखकर बढ़ी हुई सुरक्षा की मांग की है। शनिवार को PTI से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, "हां, मुझे उनका पत्र मिला है। मामले की जांच की जा रही है।"

    सचिवालय पुलिस स्टेशन के SHO गौतम कुमार ने कहा कि यादव की शिकायत के आधार पर हाल ही में FIR दर्ज की गई है, और मामले की जांच की जा रही है।

    रेनू यादव पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप

    RJD सुप्रीमो Lalu Yadav के बड़े बेटे यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेनू को JJD का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में, उन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया।

    तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि रेनू ने नौकरी और अन्य फायदे दिलाने का वादा करके पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पैसे लिए। इसके बाद, पार्टी ने 14 दिसंबर को रेनू को पार्टी से निकाल दिया गया था।

    पूर्व मंत्री ने अपनी पुलिस शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पार्टी से निकाले जाने के बाद, रेनू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें गाली देना और जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। बार-बार कोशिश करने के बावजूद, रेनू से संपर्क नहीं हो सका।

    तेजप्रताप को पिता ने राजद पार्टी से निकाला था 

    तेज प्रताप को 25 मई को लालू प्रसाद ने छह साल के लिए RJD से निकाल दिया था। उन पर कथित तौर पर अनुष्का नाम की एक महिला के साथ "रिलेशनशिप" में होने की बात छिपाने का आरोप लगा था। यह कार्रवाई उनके कबूलनामे के एक दिन बाद की गई थी।

    हालांकि, बाद में उन्होंने यह दावा करते हुए फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया कि उनका पेज "हैक" हो गया था। लालू प्रसाद ने भी उनके "गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार" के कारण तेज प्रताप को अपना मानने से इनकार कर दिया था।

    RJD से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद, तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच दरार डालने की "साजिश" रची जा रही है। उन्होंने अपने X हैंडल पर कुछ पोस्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं और इस संकट के लिए 'जयचंद' को दोषी ठहराया था।

    इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में पिता की पार्टी राजद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी और वह अपनी महुआ सीट भी हार गए।