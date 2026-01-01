Language
    कबूतर पकड़ने निकला था किशोर, पटना के जेपी गंगा पथ पर मिला खून से लथपथ शव; सिर पर गंभीर चोट के निशान

    By Anil Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:40 PM (IST)

    पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में जेपी गंगा पथ के पाया संख्या-112 के बेसमेंट के पास एक 13 वर्षीय किशोर का शव मिला है। मृतक की पहचान आकाश कुमार उर्फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। आलमगंज थाना क्षेत्र के जेपी गंगा पथ के पाया संख्या-112 के बेसमेंट के समीप गुरुवार की शाम पुलिस ने 13 वर्षीय किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा।

    किशोर के सिर के पीछे के हिस्से में गंभीर चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि पुल के ऊपर से गिरने से मौत हुई है।

    पुलिस को शाम में स्थानीय नागरिकों से सूचना मिली कि बेसमेंट के पास एक किशाेर खून से लथपथ होकर गिरा है। सूचना पर पहुंची पुलिस किशोर को उठा कर एनएमसीएच ले गई।

    चिकित्सक ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। आलमगंज थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के दक्षिणी गली निवासी भुक्कू कुमार के पुत्र आकाश कुमार उर्फ लादूस के रूप में हुई है।

    वह इसी गली में पिता के साथ पप्पू के यहां किराये के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि मृतक के सिर के पीछे हिस्से में गंभीर चोट के निशान हैं।

    प्रथम दृश्टया आशंका है कि मरीन ड्राइव से गिरकर किशोर की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    मृतक किशोर के मामा ने बताया कि उसकी मां का निधन हो चुका है। पिता श्रमिक हैं। वह तीन भाईयों में सबसे छोटा था। खेलते-खेलते गंगा पथ की ओर कबूतर पकड़ने के लिए चला गया था। संभवत: पिलर से टकराने के कारण उसके सिर में चोट आने से उसकी मौत हो गई।

