शॉर्ट सर्किट से तारेगना स्टेशन के बुकिंग काउंटर में लगी आग, यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। पटना- गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर स्थित बुकिंग कांटर में गुरुवार को दोपहर बिजली के शार्ट सर्किट से अचानक आग लग गई जिससे वहां अफरातफरी मच गई। आग लगने से तीनों यूटीएस और पीआरएस भी इसकी चपेट में आ गया जिससे सामान्य और रिजर्वेशन दोनों टिकट कटना बंद हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में मौके पर पहुंच जहानाबाद के इलेक्ट्रीशियन और तारेगना के एएनटी ने तीनों यूटीएस को दुरुस्त किया और उसके बाद सामान्य टिकटों का कटना शुरू हो सका। हालांकि पीआरएस के दुरुस्त नहीं होने से रिजर्वेशन टिकट का कटना बंद था। इधर करीब ढाई घंटे तक यूटीएस के बाधित रहने से बिना टिकट के ही यात्री यात्रा करने को विवश रहें।

शार्टसर्किट से बुकिंग काउंटर के भीतर आग जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर करीब 12.35 बजे अचानक बिजली के शार्टसर्किट से बुकिंग काउंटर के भीतर आग लग गई। अचानक आग लगने से वहां अफरातफरी मच गई और बुकिंग कर्मी काउंटर छोड़ बाहर की ओर भागें। बाद में आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका।

इधर इस बाबत चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर रवींद्र पासवान ने बताया कि बुकिंग काउंटर में आग लगने से सामान्य टिकट का एक यूटीएस जल गया और बुकिंग आफिस का तीनों यूटीएस काम करना बंद कर दिया। इसके अलावे रिजर्वेशन टिकट काटने की मशीन (पीआरएस)का थिंकमेट सिस्टम जल गया जिससे रिजर्वेशन टिकट का कटना भी बंद हो गया।

ढाई घंटे तक टिकट कटना बाधित बाद में जहानाबाद से पहुंचे इलेक्ट्रीशियन और तारेगना के एएनटी ने सामान्य टिकटों के यूटीएस को दुरुस्त किया।इसके बाद सामान्य टिकट का कटना शुरू हो सका। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक टिकट कटना बाधित रहने से यात्री बिना टिकट के ही यात्रा करते रहे। उधर फिलहाल पीआरएस ठीक नहीं हो सका था। इस कारण रिजर्वेशन टिकट का कटना बंद था।