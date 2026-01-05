Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना साहिब में तख्त श्रीहरिमंदिर के पास पर्यटक असुरक्षित, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

    By Anil Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:59 PM (IST)

    तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब के आसपास पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संकरी गलियों में ई-रिक्शा चालकों और नशेड़ी नाबालिगों द्वारा लूट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तख्त श्रीहरिमंदिर गली में लगा जाम। जागरण

    अनिल कुमार, पटना सिटी। तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब में देश-विदेश से आकर दर्शन करनेवालों की सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे हैं। चौक थाना पुलिस की ओर से पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। तख्त श्रीहरिमंदिर के सटे हरिमंदिर गली, बारा गली तथा दरीबाबाज बहादुर की कम चौड़ाई वाली गलियों में दिन-रात ई-रिक्शा व टेंपो के आवागमन के बीच संगतों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है।

    गलियों के नशेड़ी नाबालिग बाहर से आनेवाले पर्यटकों के साथ लूटपाट तथा तेज गति से चलानेवाले नशेड़ी ई-रिक्शा चालक पर्यटकों के साथ अक्सर मारपीट करते हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायत है कि गलियों में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है। पर्यटकों के साथ लूटपाट व मारपीट के कई मामले दर्ज होने के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई न होने नागरिकों में रोष है।

    केस -1

    28 दिसंबर की भोर चार बजे तख्त श्री हरिमंदिर में प्रकाश पर्व मनाए जाने के बाद अरदास करने बाललीला गुरुद्वारा जा रही पंजाब की उत्तमप्रीत कौर के बांह व पीठ में चाकू घोपकर तथा चाची सरबजीत कौर को गुरुद्वारा से 50 मीटर की दूरी पर दरीबाबाज बहादुर गली में पिटाई कर बदमाशों ने आठ हजार रुपये, मोबाइल व पर्स छीनकर फरार हो गए। प्रकाशपर्व पर सुरक्षा को तैनात तथा स्थानीय चौक थाना को लूटकांड की भनक तक नहीं लगी।

    घायल महिलाओं की मानें तो घटना के दो घंटे बाद पुलिस बयान लेने एनएमसीएच पहुंची थी। उस दिन कोई धर-पकड़ नहीं हुई। घटना के दूसरे दिन 29 दिसंबर की देर शाम पंजाब की महिला पर जानलेवा हमला व लूटपाट मामले में घटनास्थल का निरीक्षण करने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व डीजीपी विनय कुमार पहुंचे तब स्थानीय प्रशासन ने रात में छापेमारी कर चार नाबालिगों को लूट के सामान के साथ हिरासत में लिया।

    केस 2

    तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब के सटे बारा गली में 18 दिसंबर की रात से लापता पंजाब के 70 वर्षीय कुलवंत सिंह का शव पांच दिन बाद 24 दिसंबर को सुनसान स्थल पर मिला। पंजाब के संगत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रही।

    सभी सवाल कर रहे थे कि आखिर सिख संगत रात में उस ऊंचाई वाले सुनसान भाग में कैसे पहुंचा। मृतक की पुत्री लापता पिता की फोटो लेकर सबको दिखा खोजती रही। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई कि मौत का कारण ठंड हो सकता है। पुलिस ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा? पुलिस के अनुसार अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है।

    केस 3

    वर्ष 2025 के 13 जून की शाम बाललीला गुरुद्वारा से हरिमंदिर गली होते तख्त श्रीहरिमंदिर दर्शन करने जा रहे पंजाब के फिरोजपुर निवासी सरदार गुरिंदर सिंह को हरिमंदिर गली में नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर राड से हमला कर दिया। पत्नी सर्वजीत कौर व बच्ची शीखी जब पिता को बचाने लगे तो उनपर भी हमला कर घायल किया था।

    भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हमलावर को पकड़ना चाहा तो उनपर भी आरोपितों ने राड से हमला कर दिया। प्रबंधक समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महासचिव ने प्राथमिकी भी कराई। आजतक पर्यटकों के हमलावर गिरफ्त से दूर हैं।

    केस संख्या 4

    वर्ष 2024 के 22 जुलाई की सुबह छह बजे पंजाब के होशियारपुर की संगत 66 वर्षीया महेंद्र कौर व 75 वर्षीया तरसेम कौर को तीन नाबालिगों ने हरिमंदिर गली में धक्का देकर पर्स व महंगे मोबाइल छीन लिया।

    महिलाओं के अनुसार पर्स में 15 हजार रुपये व अन्य कागजात थे। नागरिकों ने भाग रहे एक नाबालिग को पकड़ पुलिस को सौंपा पर रुपये व मोबाइल दूसरे साथी लेकर भाग चुके थे। धक्का देने से गिरी 75 वर्षीया महिला का एक पैर टूट गया था।

    केस संख्या 5

    तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब परिसर में वर्ष 2024 के 13 जून की रात दो बजे बारा गली की ओर से खिड़की के रास्ते घुसे तीन नाबालिगों ने सरिया चोरी की थी। इसके अलावा रात में गुजरनेवाले संगतों का पीछा कर लूटपाट भी किया था।