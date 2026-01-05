ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बाधाएं दूर, CS ने दिया ये निर्देश

Language
    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बाधाएं दूर

    राज्य ब्यूरो, पटना। ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो गईं। परियोजना के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। उसी के अनुसार काम हो रहा है। साेमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इसके अलावा नार्थ कोयल जलाशय एवं मंडई वीयर योजना की भी समीक्षा की गई।

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जाए। ये परियोजनाएं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल हैं। निकट भविष्य में मुख्यमंत्री भी इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

    नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा में मुख्य सचिव ने कहा कि वे स्वयं अगले सप्ताह में इस परियोजना का फील्ड विजिट कर समीक्षा करेंगे।

    मंडई वीयर परियोजना के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में सभी रैयतों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से कार्य प्रभावित होता है। इसलिए भुगतान की प्रक्रिया लगातार चलती रहे।

    समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मयंक वरवड़े, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल, बिहार राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल सहित निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि, संवेदक तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।