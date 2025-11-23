राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने रविवार को बड़ी मछली पर हाथ मारा। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के चार ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान आजाद के आवास एवं कार्यालय से काली कमाई के रूप में अकूत संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। पत्‍नी के नाम पर भी काफी संपत्‍ति‍ उत्पाद अधीक्षक की पत्नी के नाम पटना में जमीन के छह प्लाट, पत्नी व अन्य स्वजन के नाम जहानाबाद में चार जमीन प्लाट के प्रमाण भी मिले हैं। उन पर करीब 1.78 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा एसबीआइ लाइफ, एलआइसी में 1.54 करोड़ से अधिक के निवेश और 26 लाख के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने छापामारी की पुष्टि की है। औरंगाबाद उत्पाद अधीक्षक पर आरोप है कि विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर एक करोड़ 58 लाख, 45 हजार 888 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है।

चार ठिकानों पर की गई रेड पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने अनिल कुमार आजाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जन के साथ अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट से इनकी परिसरों की तालाशी का वारंट प्राप्त किया। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद रविवार को विशेष निगरानी इकाई की टीमों ने अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा। एसवीयू से मिली जानकारी के अनुसार छापामारी के दौरान अनिल कुमार की पत्नी माधुरी देवी के नाम जमीन के छह दस्तावेज बरामद किए गए। यह जमीन मानस मार्ग शास्त्री नगर में है। इसके अलावा पत्नी और स्वजन के नाम इन्होंने जहानाबाद में भी चार जमीन के टुकड़े खरीदे हैंं। जमीन के इन प्लाट की कीमत एक करोड़, 78 लाख, 30 हजार 880 रुपये आंकी गई है। इनके पटना स्थित आवास से 28 लाख रुपये का फिक्स डिपाजिट का दस्तावेज भी जब्त किया गया है। एसबीआइ लाइफ, एलआइसी में 1.54 करोड़ से अधिक का निवेश अनिल कुमार आजाद ने एलआइसी, एसबीआइ लाइफ समेत अन्य कंपनियों में एक करोड़ 54 लाख 65 हजार, 581 रुपये निवेश किए हैं, जिस पर एसवीयू अलग से अनुसंधान कर रही है।