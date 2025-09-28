Language
    पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल में पाकिस्तानी झंडे वाली तस्वीर; सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:47 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों के फर्जी पहचान पत्र और पाकिस्तानी झंडे वाली तस्वीरें मिली हैं। वैशाली निवासी शिवम कुमार के पास से गृह मंत्रालय और सेना से संबंधित जाली पहचान पत्र भी बरामद हुए। एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और बरामद सामान की जांच की जा रही है।

    पटना हवाई अड्डा से पकड़ा गया संदिग्ध। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर से पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस अ​धिकारी ने बताया कि उसके पास से इंडियन मुजाहिद्दीन सहित विभिन्न संगठनों के नाम से बनाए गए फर्जी पहचान पत्र, बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा लिए व्यक्तियों की कई तस्वीरें मिली हैं।

    साथ ही इंडियन आर्म्ड फोर्स का फर्जी पहचान पत्र सहित अन्य संदिग्ध कागजात मिले हैं। आरोपित की पहचान वैशाली के सराय थाना क्षेत्र के सिसौनी प्रबोधी निवासी शिवम कुमार उर्फ शिवम शर्मा के रूप में हुई है।

    जांच के दौरान उसके पास से गृह मंत्रालय एवं सेना से संबंधित पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसकी सत्यापन के बाद यह फर्जी पाया गया। इसके बाद संदेह के आधार पर तलाशी में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली।

    एजेंसी पूछताछ में जुटी

    हवाई अड्डा थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे एटीएस सहित अन्य जांच एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। पुलिस की मानें तो वह एयरपोर्ट परिसर के बाहर घूम रहा था। उसकी गतिविधि संदिग्ध देख पुलिस उसकी तलाशी लेने लगी।

    उसके पास से मोटरसाइकिल की चाबी सहित एक रिंग, मिलिट्री ग्रीन रंग का बैग, परफ्यूम, छोटा मेडिकल पाउच, दो मोबाइल सहित इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का फर्जी पहचान पत्र, विभिन्न संगठनों के नाम से बनाए गए फर्जी पहचान पत्र जिनमें इंडियन मुजाहिद्दीन जम्मू-कश्मीर का भी जिक्र था।

    उसे थाने पर लाया गया। पूछताछ में उसने घर का पता वैशाली बताया। तब पटना पुलिस ने वैशाली पुलिस से संपर्क किया। उसके घर पर दबिश दी गई और तलाशी ली गई।

    इधर, संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी उससे पूछताछ में जुट गई है। उसके पास से जो भी संदिग्ध सामान मिले हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बरामद मोबाइल की भी जांच की जा रही है।