पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल में पाकिस्तानी झंडे वाली तस्वीर; सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद

जागरण संवाददाता, पटना। जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर से पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अ​धिकारी ने बताया कि उसके पास से इंडियन मुजाहिद्दीन सहित विभिन्न संगठनों के नाम से बनाए गए फर्जी पहचान पत्र, बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा लिए व्यक्तियों की कई तस्वीरें मिली हैं।

साथ ही इंडियन आर्म्ड फोर्स का फर्जी पहचान पत्र सहित अन्य संदिग्ध कागजात मिले हैं। आरोपित की पहचान वैशाली के सराय थाना क्षेत्र के सिसौनी प्रबोधी निवासी शिवम कुमार उर्फ शिवम शर्मा के रूप में हुई है।

जांच के दौरान उसके पास से गृह मंत्रालय एवं सेना से संबंधित पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसकी सत्यापन के बाद यह फर्जी पाया गया। इसके बाद संदेह के आधार पर तलाशी में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली।

एजेंसी पूछताछ में जुटी