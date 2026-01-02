सुपौल के लोगों के लिए खुशखबरी, परसरमा और लौकाहा में जल्द खुलेंगी बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। सुपौल जिला के परसरमा और लौकाहा में यथाशीघ्र बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाएं खुलेंगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मुकुल सहाय ने भेंट-वार्ता की। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर सहमति बन चुकी है।

सहाय ने पटना स्थित बैंक मुख्यालय हेतु उपयुक्त सरकारी भूखंड उपलब्ध कराने की भी अपील की। वित्त मंत्री ने संबंधित विभाग को यथाशीघ्र भूखंड चिह्नित करने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

नव वर्ष के उपलक्ष्य में हुई भेंट-वार्ता में बिहार में ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और ढांचागत विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

सहाय ने परसरमा और लौकाहा में नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रखा। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए शाखाएं खोलने पर विचार करने का निर्देश दिया।