पटना में पार्सल के बहाने 12वीं के छात्र का अपहरण, न्यूड वीडियो बनाकर मांगी फिरौती

जागरण संवाददाता, पटना। कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र को पार्सल देने के बहाने अपहरण कर उसके साथ मारपीट व आपत्तिजनक दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोपितों ने छात्र का नग्न वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरु कर दी है।

घटना 29 दिसंबर की दोपहर करीब एक बजे की है। एक हास्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र के पास एक अनजान काल आया। कहा कि पार्सल आया है। जैसे ही छात्र नीचे पहुंचा वहां पहले से मौजूद चार युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों में पीड़ित का एक पुराना सहपाठी भी शामिल था।

विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल सटाकर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए। अपार्टमेंट की छत पर आरोपितों ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया। उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार की कोशिश भी की गई।

जाते-जाते अपराधियों ने छात्र से सोने की चेन, ब्लूटूथ व पांच हजार रुपये नकद लूट लिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर हर महीने पैसे देने का दबाव बनाया। किसी तरह जान बचाकर भागने के बाद छात्र थाने पहुंचा। पंडारक में तेज रफ्तार पिकअप को रोकना पड़ा महंगा , चालक ने साथियों संग घर पर की रोड़ेबाजी और फायरिंग दूसरी तरफ पंडारक थाना क्षेत्र के बड्डूपुर बागी गांव में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का विरोध करने पर दबंगों ने एक घर पर हमला कर दिया।

आरोपियों ने न केवल घर पर रोड़ेबाजी की, बल्कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इस संबंध में बड्डूपुर बागी निवासी कुमति राम ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक पिकअप वैन उनके घर के पास से अनियंत्रित और तेज गति से गुजर रही थी। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और चालक से इतनी तेजी से गाड़ी चलाने का कारण पूछा।

पीड़ित के अनुसार, उस समय पिकअप चालक संतोष कुमार (निवासी- टाड़ा पर) वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह प्रतिशोध की भावना से अपने पांच अन्य साथियों के साथ लौट आया। आरोपियों के हाथों में लोहे की रॉड और हथियार थे।