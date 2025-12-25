खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का एलान: बांका में बनेगी प्रदेश की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, फरवरी में शुरू होगा काम
बिहार के बांका में प्रदेश की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने यह घोषणा की। अकादमी का निर्माण कार्य फरवरी में शुरू होने की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। बांका के ओढ़नी डैम में बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। बिहार में वाटर स्पोर्ट्स के विकास की संभावनाओं पर बुधवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने यह घोषणा की।
खेल मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के साथ मुलाकात के बाद दोनों प्रदेशों के बीच राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के आपसी तालमेल और सहयोग पर सहमति बनी थी।
इसी सिलसिले में भोपाल स्थित इंडियन केनोइंग एंड क्याकिंग एसोसिएशन के द्वारा बिहार में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के चयन के लिए कनाडा के ओलिंपियन व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जैक की अगुआई में मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नमिता की एक टीम प्रदेश भेजी गई। उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक विशेषज्ञों ने सासाराम का दुर्गावती डैम, जमुई के गढ़ी डैम, बांका के ओढ़नी डैम तथा नवादा के हरदिया डैम का सघन निरीक्षण किया।
बांका स्थित ओढ़नी डैम को कनाडा से आए विशेषज्ञ जैक ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए सबसे उपयुक्त पाया। जैक ने कहा कि बांका का ओढ़नी डैम वाटर स्पोर्ट्स के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक है।
यह डैम न सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स अकादमी खोलने और प्रशिक्षण के लिए बेहतर है, बल्कि यहां पर केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक कराई जा सकती हैं।
फरवरी में जैक बिहार आएंगे और यहां के खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए जरूरी उपकरणों और जेटिस जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग करेंगे।
इस वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाओं से युक्त खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उपकरण से लेकर उनके रहने तक की स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान बीएसएसए डीजी रवींद्रण शंकरण निदेशक रवींद्र नाथ चौधरी, उप निदेशक हिमांशु सिंह सहित इंडियन केनोइंग और क्याकिंग एसोसिएशन के मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नमिता, बिहार केनोइंग और क्याकिंग एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ज्योति भी उपस्थित रहे।
