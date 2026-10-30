7 प्रखंड, 575 राजस्व गांव और 3 नगर पंचायतें, सोनपुर शहरी क्षेत्र का बढ़ा दायरा; 199.94 वर्ग किमी बढ़ा क्षेत्रफल

राज्य ब्यूरो, पटना। सोनपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित शहरी विकास करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

सोनपुर प्लानिंग क्षेत्र का दूसरी बार विस्तार किया गया है। इसके तहत 199.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है।

इसके साथ ही प्लानिंग एरिया का कुल दायरा बढ़कर 798.94 वर्ग किलोमीटर हो गया है। पहले से अधिसूचित क्षेत्र का रकबा 589 वर्ग किलोमीटर था। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

सोनपुर नगर परिषद के शहर और गांव होंगे शामिल

इस विस्तारित प्लानिंग एरिया में सोनपुर नगर परिषद क्षेत्र के साथ आसपास के शहरी और शहरी क्षमता वाले ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है।

इसके दायरे में कुल सात प्रखंडों के 575 राजस्व गांव आएंगे। इनमें दरियापुर, दिघवारा, सोनपुर, गड़खा, परसा, अमनौर और मकेर प्रखंड शामिल हैं।

इसके अलावा सोनपुर, दिघवारा और परसा नगर पंचायत भी आयोजना क्षेत्र का हिस्सा होंगे। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 और संबंधित नियमावली के तहत यह विस्तार किया गया है।

अगले 20 वर्षों के हिसाब से मास्टर प्लान पर जोर

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य अगले 20 वर्षों या जरूरत के अनुसार इससे अधिक अवधि के लिए समेकित मास्टर प्लान तैयार करना है।

जिसके के माध्यम से क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य शहरी गतिविधियों के विकास को व्यवस्थित किया जाएगा।

साथ ही सड़क, जलापूर्ति, जलनिकासी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना भी तैयार की जा सकेगी। बता दें कि सोनपुर आयोजना क्षेत्र की पहली अधिसूचना 31 जनवरी 2023 को जारी हुई थी। इसके बाद 20 मई 2025 को पहली बार क्षेत्र का विस्तार किया गया।