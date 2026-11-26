राधा कृष्ण, पटना। बिहार में सिंदूर लगाने की परंपरा को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। छठ के पवित्र सिंदूर पर कॉमेडियन यश माहेश्वरी की कथित टिप्पणी के बाद अब पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तस्वीर चर्चा का केंद्र बन गई है।

तस्वीर में शिवांगी की मांग से लेकर नाक तक सिंदूर लगा दिखाई दे रहा है। लोग इस तस्वीर को साझा करते हुए बिहार की पारंपरिक विवाह संस्कृति का हवाला दे रहे हैं। नाक तक सिंदूर लगाने पर सवाल क्यों? सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि बिहार में शादी के दौरान सिंदूर लगाने की परंपरा अलग पहचान रखती है। कई परिवारों में दुल्हन की मांग भरने के साथ नाक तक सिंदूर लगाने की रस्म भी निभाई जाती है। ऐसे में इस परंपरा को लेकर मजाक उड़ाना या अभद्र टिप्पणी करना लोगों को नागवार गुजर रहा है।

शिवांगी की तस्वीर बनी परंपरा की मिसाल अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तस्वीर में दुल्हन के माथे और मांग पर सिंदूर साफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि बिहार में सिंदूर लगाने की रस्म सिर्फ थोड़ी सी मांग भरने तक सीमित नहीं है। यहां कई पारंपरिक विवाह संस्कारों में पूरी मांग और नाक तक सिंदूर लगाया जाता है।

'हमारे यहां सिंदूर ऐसे ही लगाया जाता है' तस्वीर के बहाने लोग बिहार की संस्कृति और परंपराओं का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में शादी की रस्में और रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं। किसी परंपरा को समझे बिना उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लोगों के मुताबिक, सिंदूर बिहार की सांस्कृतिक और वैवाहिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

यश माहेश्वरी की टिप्पणी पर क्यों नाराज हैं लोग? छठ के पवित्र सिंदूर को लेकर कॉमेडियन यश माहेश्वरी की कथित अभद्र टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी विवाद के बीच शिवांगी की शादी की तस्वीर को साझा कर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।