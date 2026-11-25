ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। छठ के दौरान बिहार की मह‍िलाओं के सिंदूर पर आपत्‍त‍िजनक टिप्‍पणी करने के मामले में स्‍टैंडअप कॉमेड‍ियन यश माहेश्‍वरी को बिहार पुलिस ने गंभीरता से ल‍िया है।

पटना साइबर थाने के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से इस बाबत एक्‍स पर पोस्‍ट कर जानकारी दी गई है। व‍िभ‍िन्‍न धाराओं में स्‍टैंडअप कॉमेड‍ियन पर मामला दर्ज क‍िया गया है।

इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अभद्र एवं आपत्‍त‍िजनक टिप्‍पणी के मामले में यश माहेश्‍वरी पर साइबर थाने में एफआईआर (1550/26) दर्ज की गई है।

अलग-अलग धाराओं में की गई प्राथम‍िकी

धारा 75(1), 79, 351, 352 एवं 66(C), 66(D) IT Act के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहा गया है क‍ि बिहार की महिलाओं के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने एवं विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पटना साइबर थाना द्वारा मामले की जांच एवं अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पटना पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।