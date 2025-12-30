Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Simultala Main Exam : सिमुलतला आवासीय विद्यालय की मुख्य प्रवेश परीक्षा सात जनवरी को, प्रवेश पत्र जारी

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में प्रवेश हेतु मुख्य परीक्षा 7 जनवरी को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी तैय ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा संचालित सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा छह में नामांकन हेतु मुख्य प्रवेश परीक्षा सात जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्र-छात्राएं ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, योग्य अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किए गए हैं, जिनका पालन करना परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

    दो केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा

    मुख्य प्रवेश परीक्षा पटना मुख्यालय में स्थित दो परीक्षा केंद्र शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, पटना (बालक के लिए) और कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यारपुर[ गर्दनीबाग (बालिकाओं के लिए) में आयोजित होगी।


    पहली पाली की परीक्षा पेपर वन के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा पेपर दो के लिए दोपरह 1.30 बजे से चार बजे तक आयोजित की होगी।

    दोनों ही पेपर 150-150 अंकों के होंगे। प्रश्नों का स्तर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पांचवीं कक्षा के स्तर का रहेगा।

    परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा।

    बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

    यदि कोई परीक्षार्थी प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    आधे घंटे पहले पहुंचेंगे परीक्षार्थी

    दोनों ही पेपर 150-150 अंक के होंगे। प्रश्नों का स्तर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पांचवीं कक्षा के स्तर का होगा। दोनों पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है।

    गौरतलब है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय राज्य का प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय है, जहां मेधावी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे में मुख्य प्रवेश परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

     